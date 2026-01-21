《28年毀滅倒數：人骨聖殿》尺度太瘋狂！雷夫范恩斯「驚人重頭戲」讓導演憂心「恐斷送職業生涯」

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照

1. 《人骨聖殿》爭議性重頭戲，導演光看劇本就嚇壞！

2. 雷夫范恩斯新片瘋跳鐵娘子名曲，直呼「愛死了」!

3. 《28年毀滅倒數》續作換人導，打膽顛覆獲好評！

【文／千尋少女】 末日經典系列全新續篇《28年毀滅倒數：人骨聖殿》（28 Years Later: The Bone Temple）延續丹尼鮑伊和艾力克斯嘉蘭在《28年毀滅倒數》所打造的世界觀，卻大膽顛覆整體基調。其中，奧斯卡影帝雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）更上演一段被導演妮亞達科斯達（Nia DaCosta）形容為「可能斷送職業生涯」的瘋狂重頭戲，成為全片最具爭議也最令人震撼的場面。

妮亞達科斯達被視為當今好萊塢最受矚目的新生代導演之一。年僅36歲的她以獨立電影《橫越生死線》嶄露頭角，隨後獲恐怖大師喬登皮爾青睞，執導邪典經典重啟之作《糖果人》，展現對驚悚氛圍與社會議題的高度掌控力。之後她更接下漫威大片《驚奇隊長2》，成為漫威影業史上最年輕、同時也是首位執導漫威電影的黑人女性導演。

此次在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》中，妮亞成功將艾力克斯嘉蘭的劇本融入鮮明的個人風格，為系列注入截然不同的氣氛。然而，片中一場關鍵戲卻讓她備感壓力。這場由雷夫范恩斯飾演的「凱森醫生」在重金屬樂團「鐵娘子」的名曲〈The Number of the Beast〉伴奏下瘋狂又唱又跳，宛如一場末日邪教的失控儀式，不僅爆發出原始、放縱的能量，也徹底打破系列一貫的陰鬱壓抑氛圍，令人瞠目結舌。北美上映後，更是一改前作的負評，以全新的視角和意想不到的發展，獲得影評大讚。

達科斯達坦言，當初讀到劇本中這段情節時壓力極大：「每個人看到都在想，這要嘛非常酷，要嘛就會徹底翻車。我當下心想：『天啊，這可能會毀了我的職業生涯。』」所幸在頂尖團隊與演員的全力配合下，成果出乎意料地成功。她笑說：「後來我們找到正確的方法，我擁有最好的合作夥伴、最好的劇組、最好的演員，效果真的非常出色。」

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照

雷夫范恩斯則對這場戲樂在其中，直言：「我愛死了！從來沒有人要求我做這種事。」他比較道：「上次做類似的事情是在盧卡格達戈尼諾的《池畔謎情》中跳舞，但這次的瘋狂程度完全是另一個層級。我平常多半被找去演比較動腦的角色，所以這次真的很過癮。」《28年毀滅倒數：人骨聖殿》現正熱映中。

