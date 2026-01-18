《28年毀滅倒數：人骨聖殿》影評：世界崩毀時、你選擇直視恐懼 或視而不見？
【文/香功堂主】《28年毀滅倒數》（2025，後簡稱《28年》）與《28週毀滅倒數》（2007）之間相隔18年之久。《28年》在籌備之初，便已計畫要推出三部曲，並在半年後推出續作《28年毀滅倒數：人骨聖殿》（後簡稱《人骨聖殿》）。
病毒、活屍類型電影，還能玩出新意嗎？
《人骨聖殿》延續《28年》的劇情：男孩史派克遭遇邪教團體吉米幫，自稱是撒旦後裔的領袖吉米，帶領「手指們」（教友）四處掠奪，想在末世中找到生存意義；而獨自在野外生活與研究病毒的伊恩凱森醫生，在與體型壯碩的感染者參孫的互動中，逐步解開病毒感染之謎......
《人骨聖殿》採雙線進行，一邊是吉米們用暴力回應生活，笑看世界的崩落。一邊是伊恩與參孫的關係，透過藥物控制，減低參孫的攻擊性。從吉米幫派的故事線，我們看見大難來臨前，人人自危的私心，吉米一夥人放大了惡的樣貌（有一種《發條橘子》的既視感），理性與善意在暴力面前，顯得脆弱且不堪一擊。
當世界陷入火海，人們為了「求生」，往往變得冷酷無情。然而，《人骨聖殿》卻從伊恩與參孫的「交往」，試圖找回蒙塵（遺失）的人性。就像劇中人物的相遇：史派克與吉米、伊恩和參孫、吉米和伊恩等，都是一場對人性的考驗，探問著：為了活下來，你會做到什麼程度？
「你不是老尼克？」
「沒有東西是，也沒有人是。只有我們。」
影片裡，史派克眼睜睜看著受害者死去，卻無能為力、吉米利用謊言建構起虛幻的形象，將自身的罪行歸於撒旦，藉此達到紓解內在恐懼的目的（電影回扣到《28年》開場，吉米童年的恐怖經歷）。有趣的是，《人骨聖殿》在這一集揭露了感染者參孫眼中所見的「世界」，那不是獵人面對獵物時的嗜血反應，而是兒時經驗的重現：參孫之所以會對人類施以暴力，來自他對現實的認知誤差。
參孫與吉米，都是被嚇壞了的「孩子」（創傷受害者），只能靠著謊言與殺戮，來獲取活下去的動力。
《人骨聖殿》的劇情高潮，來自伊恩與吉米的會面。當幫派成員發現渾身擦滿碘酒的伊恩，以及堆疊高聳的人骨塔時，他們以為伊恩就是吉米口中的撒旦化身。而自稱是撒旦兒子的吉米在與伊恩攀談後，與對方達成協議：只要伊恩願意假扮撒旦，他就會放對方一條生路。
伊恩在與吉米的對話中，注意到他如何利用謊言瞞騙手下，並且理解到病毒爆發時，身為牧師兒子的吉米，內心受到了劇烈衝擊，最終衍生出幻想。為了「求生」，吉米自詡為撒旦的兒子，不光是要欺騙信眾，更是要欺騙自己，崇拜撒旦，是因為上帝背棄了他。
不同於吉米出於恐懼，而讓自己躲在幻想之中，靠著傷害他人來獲得活下去的信心，伊恩原本想靠著與吉米的協議，逃過死劫，卻在發現史派克就在吉米的幫派中後，決定用自身的死，換得史派克的生。
一個為了求生而背棄人性，一個為了人性而犧牲自我。《人骨聖殿》是編劇對於現今世界的回應：每個人面對生死的態度，將決定這個世界會往哪個極端傾斜多一點。而無論是犧牲自我性命的伊恩、凱莉（吉米幫成員）多次給予史派克的幫助，甚至是與吉米有著相似經歷的參孫，在嗎啡（治療）以及伊恩（心靈）的幫助下，終於能直視內在恐懼並找回人性的一面等，都給了觀眾一個溫柔且動人的答案。
「忘記歷史的人，註定要重蹈覆徹。」《人骨聖殿》
《人骨聖殿》有著飽滿豐富的劇本，Alex Garland 用血腥包裝人性，片末那場荒謬的「撒旦現身」大秀，絕對是神來一筆，看得人拍案叫絕。Nia DaCosta 導演的場面調度，兼具豪邁大器與溫柔詩意，敘事行雲流水，沒有累贅。至於本片的演員群戲，更是讓人喜出望外，Ralph Fiennes 和 Jack O'Connell 的表現尤其迷人，前者溫暖、後者冷酷（他們的裝扮剛好相反，也是在顛覆我們對於善惡的直觀印象），恰成極端對比，片尾對手戲，擦出令人難忘的火花！
