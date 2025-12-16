《28年毀滅倒數：人骨聖殿》首波評價出爐！口碑強到索尼確認拍第三部 席尼墨菲有望回歸！

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照

1.《人骨聖殿》試映口碑爆棚，被讚殘酷詭異、深化系列世界觀。

2.反應熱烈促索尼宣布開拍第三部，預計作為「末日三部曲」最終章。

3.奧斯卡影帝席尼墨菲洽談回歸，經典角色吉姆有望再度登場。

【文／克里斯蒂】睽違多年，經典喪屍驚悚系列再度回歸！由《糖果人》（Candyman）導演妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）執導、《28年毀滅倒數》系列編劇艾力克斯嘉蘭（Alex Garland）操刀的《28年毀滅倒數：人骨聖殿》（28 Years Later: The Bone Temple），在全球首波試映後社群評價解禁，口碑出乎意料地熱烈。不少觀眾形容這部新作「殘酷又詭異」、「一場對信仰與恐懼的血腥省思」，甚至有人直言：「這是2026年最瘋狂、最震撼的電影之一。」由於反應熱烈，索尼影業（Sony Pictures）也在上映前夕正式宣布——《28年毀滅倒數》系列第三部電影已確認開拍，並洽談奧斯卡影帝席尼墨菲（Cillian Murphy）回歸加盟！

《人骨聖殿》作為《28年毀滅倒數》（28 Years Later）的直接續集，同時也是全新三部曲的第二章，故事延續病毒爆發後28年，劇情聚焦於天才醫師凱森（雷夫范恩斯Ralph Fiennes飾）與感染者首領參孫（奇路易斯帕瑞Chi Lewis-Parry飾）之間的極限對峙，以及新興宗教領袖吉米克里斯托爵士（傑克歐康諾Jack O’Connell飾）所掀起的人類末世信仰戰爭。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照

影評人Tori Brazier讚嘆電影「殘酷到極致」，並盛讚雷夫范恩斯「演技炸裂」；Matt Hudson形容本片「智性又暴烈」，是系列以來「最具思辨與張力」的一集。多數評論一致指出，《人骨聖殿》不再強調感染者的追殺，而是深入描寫「人性、宗教與瘋狂之間的界線」，甚至有人認為它是「《28天毀滅倒數》以來最具深度的續作」。

不同於前作導演丹尼鮑伊（Danny Boyle）的冷冽寫實風格，妮亞達科斯塔在《人骨聖殿》中融入宗教象徵與心理恐懼，讓影像呈現出詩意又瘋狂的氛圍。《Next Best Picture》讚其「深化了系列世界觀，兼具神話感與人性掙扎」，而影評人Ryan Hollinger更稱：「這是最大膽的一部，將『感染』概念升級為對信仰與控制的寓言。」

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照

多位觀眾指出，本片雖「節奏詭異」但「令人著迷」，有人笑稱：「這部片比病毒還傳染——會讓人一直想看下去！」同時，不少人認為傑克歐康諾與雷夫范恩斯的對手戲是全片亮點，「像莎士比亞悲劇裡的神祇與怪物對決」。

在社群熱議與試映口碑發酵後，索尼影業火速宣布第三部電影正式啟動，艾力克斯嘉蘭將回歸撰寫劇本，導演丹尼鮑伊則將重新掌鏡。《人骨聖殿》與前作《28年毀滅倒數》皆為索尼收購後共同製作，兩部作品曾在拍攝階段同步進行，原先即規劃為「末日三部曲」。消息指出，第三部將作為系列最終章，回收「人類文明的殘餘與新秩序誕生」主題，預計2028年上映。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》劇照

值得注意的是，《28年毀滅倒數》首集在2025年初上映時，全球票房突破1.5億美元、爛番茄評價高達89%，讓這個經典喪屍宇宙再度復甦。如今《人骨聖殿》試映後評價延燒，索尼自然趁勢敲定續作，並以此作為年度旗艦恐怖項目。

《28天毀滅倒數》劇照

另外，據《好萊塢報導》（The Hollywood Reporter）與《Collider》消息，奧斯卡影帝席尼墨菲目前正與片方洽談回歸第三部，延續他自《28天毀滅倒數》（28 Days Later）起的經典角色「吉姆」。他已在《人骨聖殿》中以特別演出方式現身，第三部更有望成為他重返主線的關鍵篇章。墨菲曾憑《奧本海默》（Oppenheimer）奪下奧斯卡最佳男主角，如今若再度投身這個開啟他銀幕生涯的系列，勢必將掀起影迷熱烈討論。

