《2XKO》剛上線就爆PS5版優化災情！許多人都碰到畫面撕裂、掉幀，還有「輸入延遲」影響正常遊玩

由 Riot Games 基於《英雄聯盟》宇宙打造的衍生格鬥遊戲《2XKO》在經過約一年半的封測期之後，終於已經在日前正式宣布推出，登上 PC、PS5 與 XBOX Series X|S 平台。不過，許多 PS5 玩家在進入遊戲後卻發現，PS5 版本的《2XKO》似乎碰到了優化問題，許多玩家都反映自己出現了畫面撕裂、FPS 不明原因下降、當機等問題，甚至就連性能最好的 PS5 Pro 主機都無法倖免於難，讓許多格鬥遊戲玩家直言，這是史上最慘的「格鬥遊戲新作發表」。

日前 Riot Games 的格鬥遊戲新作《2XKO》正式上線後，很快地國外 Reddit 論壇上就出現了許多玩家抱怨自己碰到的優化問題。有人就指出，會出現畫面撕裂、FPS 降低等問題，加上 PC 遊戲版本並沒有傳出災情，因此也讓人懷疑是不是 PS5、PS5 Pro 主機性能不達標，無法正常遊玩《2XKO》。

此外，也有玩家抱怨，《2XKO》中似乎也有十分影響指令輸入精準度的輸入延遲，對於十分講求精確指令的格鬥遊戲核心玩家們來說，這顯然無法讓人接受。以及也有消息傳出，稱自己的 PS5 主機竟因為遊玩《2XKO》而觸發了過熱警告，顯然並不合理。而這些問題也讓許多玩家敲碗，希望開發團隊盡快加入垂直同步與 VRR 功能，以幫助玩家能夠解決畫面撕裂問題，正常玩遊戲。