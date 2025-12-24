《33號遠征隊》大獲成功後也不會擴編團隊？開發團隊揭成功祕訣：「小規模、有侷限性是好事！」

法國獨立遊戲工作室 Sandfall Interactive 開發的《光與影：33號遠征隊》在今年推出後取得了巨大的成功，除了獲得玩家們的一致讚賞外，也連續橫掃了金搖桿獎、年度遊戲大獎（TGA2025）等遊戲頒獎典禮，破紀錄地在 TGA2025 上抱走了包括最大獎年度最佳遊戲在內的 9 個大獎，證明這匹黑馬的超強實力。而在成功之後，Sandfall Interactive 下一部作品與《光與影：33號遠征隊》是否會擴大規模，吸引更多開發者進入工作室開發遊戲？談到工作室的未來時創意總監 Guillaume Broche 反而表示他們並不會這麼做：「有所侷限是好事。」

在今年遊戲界大黑馬《光與影：33號遠征隊》獲得了無庸置疑的成功後，Sandfall Interactive 的創意總監 Guillaume Broche 也接受專訪分享了工作室的未來。Guillaume Broche 首先表示，《光與影：33號遠征隊》的續作並不會擴大遊戲的製作規模，「有侷限性是一件好事，這些限制能夠幫我們成為更好的自己，因為工作室的每個人在這樣的規模下，不論是不是高層，都必須親力親為，而不用追尋遙遠的企業目標。 」，而首席程式設計師 Tom Guillermin 也表示，Sandfall Interactive 現在的規模已經是他們心中最理想的狀態，也希望能維持這樣的規模來繼續開發遊戲。

除此之外，工作室首席遊戲設計師 Michel Nohra 也表示，Sandfall Interactive 的團隊成員相對年輕，因此在開發《光與影：33號遠征隊》的過程中也總能帶來讓人眼睛一亮的新鮮感，讓玩家們更能接受這款充滿豐富創意的遊戲。

此外，《光與影：33號遠征隊》更讓人覺得傳奇的是，開發團隊的核心人員只有 30 人，但卻依然帶來了這麼成功的遊戲作品。對此 Guillaume Broche 就進一步表示，小規模團隊在運作時也能帶來許多好處，例如 Sandfall Interactive 的管理層們本身就很愛開發遊戲，因此團隊規模這麼小也讓他們可以不用花很多時間來監督團隊進度，而是更專注於開發本身。而至於未來，Guillaume Broche 也表示，未來也會有更多《光與影：33號遠征隊》的衍生作品與續作推出，而這個大約 30 人的超小型遊戲工作室或許也更願意維持現在的開發規模，吸取《光與影：33號遠征隊》的成功經驗繼續感動全球玩家。