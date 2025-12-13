《33號遠征隊》奪9座TGA大獎紅出圈！MLB、麥當勞都祝賀 還有「角色專屬套餐」

在今年的年度遊戲大獎（TGA2025）上，年度遊戲圈超級黑馬《光與影：33 號遠征隊》成為了最大贏家，在入圍的 12 個獎項中拿下了 9 座獎盃，其中也包含了今年的年度最佳遊戲（GOTY），開發團隊 Sandfall Interactive 也絕對有資格為這麼難得的成就感到自豪。並且，除了遊戲圈之外，《光與影：33 號遠征隊》的傲人成績也引起了其他人的關注，就連美國職棒大聯盟 MLB 與麥當勞都在 X 上分享祝賀，恭喜這個來自法國的獨立遊戲團隊稱霸今年 TGA 2025。

(Credit:Sandfall Interactive)

廣告 廣告

在昨（12）天的 TGA 2025 上，《光與影：33 號遠征隊》確定拿下年度最佳遊戲，一次拿下最佳遊戲指導、敘事、音樂、演出、美術、獨立遊戲、初登場獨立遊戲等 9 座獎盃，寫下 TGA 的新歷史之後，除了許多遊戲開發工作室紛紛祝賀 Sandfall Interactive 之外，美國職棒大聯盟（MLB）的官方 X 也分享了一位背號 33 號的洋基隊球員，寫下《光與影：33號遠征隊》中的經典台詞：「為了接下來的人們！（For those who come after）」表達祝賀之意，也特別標記了「#TheGameAwards」標籤。不過，這張照片的球員應該不是現在紐約洋基隊的 33 號 Ryan Yarbrough，而是另有其人。因為 Ryan Yarbrough 是一位投手，應該不太有機會留下打擊時候的照片。

除了 MLB 外，麥當勞也在自己的官方 X 上分享了兩個代表艾斯奎與莫諾柯的麥當勞套餐，恭喜《光與影：33號遠征隊》獲得了今年的年度最佳遊戲。有趣的是，艾斯奎的套餐中只有一杯法式香草拿鐵、鬆餅早餐套餐與薯餅，讓網友表示對艾斯奎來說怎麼夠！麥當勞官方小編也極具幽默感的回應：「去問 66 號遠征隊呀！」

事實上，其實在昨（12）天整個 TGA 2025 頒獎典禮期間，麥當勞的 X 帳號都不斷更新許多入圍遊戲角色的專屬套餐，例如《天國降臨：救贖2》的亨利、《暗黑破壞神4》、《惡靈古堡9 安魂曲》的里昂與葛蕾絲、《死亡擱淺2 冥灘之上》的希格斯、《鬥陣特攻》的閃光等角色都有了自己的專屬麥當勞套餐，而做為今年的年度最佳遊戲，《光與影：33號遠征隊》的遠征隊全員也都有了自己的專屬套餐，讓他們在挑戰繪母的路上肯定不會餓肚子，以最佳狀態挑戰 Boss！