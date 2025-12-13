《33號遠征隊》橫掃TGA後馬上推「感謝更新」：「維索草稿」新遊玩區域，無盡塔還有新Bosss戰！

由法國獨立遊戲工作室 Snadfall Interactive 傾盡全部心力打造的今年遊戲界黑馬《光與影：33號遠征隊》果然不負眾望的在昨（12）天舉行的 TGA2025 頒獎典禮最大贏家。除了最大獎年度最佳遊戲（GOTY）外，野拿下了最佳遊戲指導、敘事、美術、音樂等技術類獎項，整個獎會上《光與影：33號遠征隊》入圍的 12 個獎項類別中就成功拿下 9 座獎盃。而為了感謝玩家，開發團隊也馬上宣布推出「感謝更新（Thank You Update）」，加入新可遊玩區域「維索的草稿」以及無盡塔內的新 Boss 戰，遠征隊的成員們也有了新服裝、靈光與武器！

(Credit:Snadfall Interactive)

在昨（12）天稱霸 TGA2025 獎會後，《光與影：33號遠征隊》也馬上宣布了新的免費更新「Thank You Update」，感謝玩家們在遊戲推出後一路以來的支持。這個更新將包含全新可遊玩環境「維索的草稿」，玩家可以在進入第三章後，從世界地圖上直接前往，挑戰前方的未知驚喜與敵人，這個地圖也需要艾斯奎的潛水能力。

在無盡塔中也加入了來自主線遊戲中經典 Boss 戰的變體，替後期玩家們更新了全新無盡塔 Boss 戰，如果在主線劇情還打不過癮不妨進入新的無盡塔內挑戰。以及對於 33 號遠征隊的每位隊員來說，遊戲內也加入了 13 樣武器、更多的服裝與靈光，還新增靈光配置功能，玩家此後就能夠預先儲存多達 50 種不同的靈光方案，更便捷的一鍵切換自己想要的戰鬥風格。

此外，《光與影：33號遠征隊》也加入了玩家們心心念念的拍照模式，讓大家能夠親自發揮創意留下精彩瞬間，以及遊戲內也有了「放棄戰鬥」功能，真的覺得無法通關時就不用強制等到戰鬥結束了。以及，序章中的「老舊鑰匙」現在在遊戲最終章也能拿到，讓玩家們有機會一輪遊戲就收集到所有日誌。開發團隊也確認，《光與影：33號遠征隊》已經通過 Steam Deck 與 ROG Ally 等掌機的認證，並且修復了遊戲畫面的 Bug 問題，也調整了幾個場景的光暗表現與文字可讀性，遊戲內的許多 Bug 也獲得了修正。擁有最穩定的遊戲體驗。

《光與影：33號遠征隊》的「Thank You Update」即日起將免費上線讓玩家們下載，官方也表示，他們對玩家社群的感謝真的無以言表，因此希望透過這次免費更新，能讓玩家們感受到這是他們表達感謝的方式。而現在，「在維索的草稿中，明日終於到來！（Tomorrow comes, in Verso’s Drafts.）」