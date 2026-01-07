《33號遠征隊》爆紅後壓力山大？官方坦言：更想做自己真正想做的遊戲

在去年《光與影：33號遠征隊》以黑馬之姿席捲全球遊戲圈後，來自法國的開發工作室 Sandfall Interactive 也聲名大噪，讓許多遊戲粉絲與玩家們都十分期待這個獨立遊戲開發團隊的下一部作品動向。而最近工作室營運長，同時《光與影：33號遠征隊》的製作總監 François Meurisse 接受訪問時就坦言，他們的確有感受到來自粉絲們的期待與壓力，不過與此同時，他們反而更希望能夠聽從自己心中的聲音，做出自己真正想做的作品。

(Credit:Sandfall Interactive)

廣告 廣告

綜合外媒報導，2025 年隨著《光與影：33號遠征隊》的成功而聲名大噪的 Sandfall Interactive 工作室營運長 François Meurisse 與首席編劇 Jennifer Svedberg-Yen 日前在訪問中提到，隨著遊戲的成功，他們的確感受到了來自遊戲評論界與粉絲們的許多期待與壓力。不過，François Meurisse 也表示，「這對我們來說或許沒那麼重要，我們會有時間專注於下一款遊戲上，我們也有一些很棒、並且想繼續探索的點子。而且這次我們也已經多了 5 年的經驗，所以或許能真的做出很棒的東西。」

聊到來自粉絲們的期待與壓力，編劇 Jennifer Svedberg-Yen 也表示由於自己的討好型人格，總會想著來自粉絲們的期待，但她也話鋒一轉，點出對他們而言，下一款作品應該會更聽從自己心中的聲音：「不過在創作時，我們一直以自己心中的個人品味為指引。我們知道什麼是我們覺得很酷、想在遊戲中看到的東西。我看過太多小說與電視劇試圖取悅太多人，結果失去核心精神了，所以或許我們更該相信自己的直覺。」

而隨著《光與影：33號遠征隊》的超級成功，或許對於全球玩家與 Sandfall Interactive 的粉絲們來說也可以放心，這個團隊心中所構思的遊戲世界與體驗真的超級好玩，因此在未來他們的下一款作品問世後，肯定也能考慮要不要第一時間入手，重新投入這個超頂尖團隊替玩家們構築的遊戲世界之中。