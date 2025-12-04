《33號遠征隊》爆紅XGP立大功！總監感謝：讓不會玩的人也願意試
由法國獨立遊戲工作室 Sandfall Interactive 打造的《光與影：33號遠征隊》無疑是今年遊戲界的最大黑馬，上市之後直到現在都廣獲全球玩家們好評，也入圍了許多年末的遊戲獎項。而在上月月底剛頒獎完的金搖桿獎上，《光與影：33號遠征隊》更橫掃了這個主要由玩家投票決定獎落誰家的遊戲大獎，成功抱走包括金搖桿年度遊戲大獎內的 6 大獎項，Sandfall Interactive 也成為年度最佳工作室。工作室的創意總監 Guillaume Broche 也特別感謝，微軟的 Xbox Game Pass 服務對《光與影：33號遠征隊》的成功有很大的幫助。
在日前第 43 屆金搖桿獎的頒獎典禮中，今年遊戲界的超級黑馬《光與影：33號遠征隊》「入圍即得獎」，拿下了金搖桿獎的「年度最佳遊戲」、「最佳敘事」、「最佳視覺設計」、「最佳主角演出」、「最佳配角演出」與「最佳配樂」六大獎項，開發團隊 Sandfall Interactive 也成為了年度最佳遊戲工作室。而由於金搖桿獎主要的評分來自於全球玩家投票，因此《光與影：33號遠征隊》的獲獎肯定也代表了全球玩家到底有多熱愛這款遊戲。
對此，創意總監 Guillaume Broche 受訪時也回憶，在 2024 年夏天他們官宣遊戲後，XGP 的確幫助他們將 《光與影：33號遠征隊》宣傳出去，也成功讓遊戲接觸到大量玩家。「進入 Xbox Game Pass 也讓很多本來可能不會玩我們遊戲、或者不知道的玩家能夠來試試看我們的遊戲。比方可能喜歡即時戰鬥的玩家不太會想嘗試回合制 RPG，但 Xbox Game Pass 就有效降低了玩家嘗試的成本與門檻，讓他們可以試試看。」，而接下來，今年的年度遊戲大獎（TGA2025）即將在台灣時間 12 月 12 日早上 9 點登場，到時我們又能見證，《光與影：33號遠征隊》是否能夠橫掃另一項年度遊戲獎項盛會。
