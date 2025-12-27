Yahoo奇摩遊戲編輯部

《33號遠征隊》獲日本遊戲開發者肯定！投票擊敗3大作再拿「年度最佳遊戲」

來自法國 Sandfall Interactive 工作室《光與影：33號遠征隊》真的是今年遊戲界的超級意外之喜，在遊戲正式推出後就獲得全球遊戲圈的一致好評，也連續橫掃了金搖桿獎、TGA2025 等重要遊戲展會。而現在更錦上添花的是，《光與影：33號遠征隊》又拿下了日媒 Fami 通舉辦的投票活動，邀請了 191 位日本遊戲開發者進行投票，其中包括濱口直樹等傳奇製作人也在票選名單中，選出《光與影：33號遠征隊》就是 2025 年的「超人氣年度遊戲」。

事實上，這個獎項已經有 11 年歷史了，日本媒體 Fami 通每年都會對日本遊戲界進行調查，邀請日本遊戲業的從業人員票選出當年的超人氣年度最佳遊戲。過去包括《死亡擱淺》、《艾爾登法環》、《薩爾達傳說 王國之淚》等經典作品都得到了這份獎項肯定，而 2025 年的得主就是席捲全球，掀起熱潮的《光與影：33號遠征隊》，擊敗了《羊蹄山戰鬼》、《咚奇剛 蕉力全開》、《瑪利歐賽車世界》等超有力競爭者而獲獎。

值得一提的是，這次 Fami 通邀請的投票名單可謂眾星雲集，包括《最終幻想》系列的濱口直樹、北瀨佳範等知名開發者、《真三國無雙》的製作人庄知彥都有參與投票評審，因此也可以說這次《光與影：33號遠征隊》在收獲玩家間的好評之外，也又一次獲得了日本遊戲業界的高度肯定，也被 Fami 通盛讚：「真的是能代表 2025 的作品！」

