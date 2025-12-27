《33號遠征隊》獲日本遊戲開發者肯定！投票擊敗3大作再拿「年度最佳遊戲」
來自法國 Sandfall Interactive 工作室《光與影：33號遠征隊》真的是今年遊戲界的超級意外之喜，在遊戲正式推出後就獲得全球遊戲圈的一致好評，也連續橫掃了金搖桿獎、TGA2025 等重要遊戲展會。而現在更錦上添花的是，《光與影：33號遠征隊》又拿下了日媒 Fami 通舉辦的投票活動，邀請了 191 位日本遊戲開發者進行投票，其中包括濱口直樹等傳奇製作人也在票選名單中，選出《光與影：33號遠征隊》就是 2025 年的「超人氣年度遊戲」。
事實上，這個獎項已經有 11 年歷史了，日本媒體 Fami 通每年都會對日本遊戲界進行調查，邀請日本遊戲業的從業人員票選出當年的超人氣年度最佳遊戲。過去包括《死亡擱淺》、《艾爾登法環》、《薩爾達傳說 王國之淚》等經典作品都得到了這份獎項肯定，而 2025 年的得主就是席捲全球，掀起熱潮的《光與影：33號遠征隊》，擊敗了《羊蹄山戰鬼》、《咚奇剛 蕉力全開》、《瑪利歐賽車世界》等超有力競爭者而獲獎。
值得一提的是，這次 Fami 通邀請的投票名單可謂眾星雲集，包括《最終幻想》系列的濱口直樹、北瀨佳範等知名開發者、《真三國無雙》的製作人庄知彥都有參與投票評審，因此也可以說這次《光與影：33號遠征隊》在收獲玩家間的好評之外，也又一次獲得了日本遊戲業界的高度肯定，也被 Fami 通盛讚：「真的是能代表 2025 的作品！」
其他人也在看
前PlayStation總裁爆料：索尼會刻意「造星」製作人，小島秀夫就是明星
在發展到現在的全球遊戲市場中，許多好玩、讓人非常享受其中的遊戲作品都能讓遊戲玩家們念念不忘，記得一輩子，而除了遊戲本身外，這些經典遊戲的製作人們也會留在玩家們的腦中，被永遠記得。例如《黑暗靈魂》製作人宮崎英高、《死亡擱淺》製作人小島秀夫，或是《惡靈古堡》系列製作人三上真司等，都在玩家心裡留下非常深刻的印象。不過，這些傳奇遊戲設計師與製作人能被玩家記得或許不只是因為遊戲本身太好玩，前 PlayStation 總裁 Shawn Layden 近日受訪時表示，內部的確會「造星」開發團隊，讓玩家們記得。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
中華電信超前部署2026跨年 AI賦能行動網路高峰
(記者謝政儒綜合報導)隨著全臺各縣市2026跨年晚會卡司陸續公布，跨年夜高密度人流與瞬時流量暴增已成為可預期的網路挑戰，中華電信預估，2026跨年期間全台行動數據用量將再創新高，為確保倒數關鍵時刻影音...自立晚報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
《交通》不投保就不能騎 YouBike傷害險明年1/1上路
【時報-台北電】為提升公共自行車使用者騎乘安全與權益，北市交通局提醒，自民國115年1月1日起，需要完成公共自行車傷害險投保，才可租借台北市YouBike車輛，保費由政府全額負擔，若不幸發生意外事故，最高理賠金額可達100萬元，距離政策正式上路已進入倒數階段，尚未完成投保的市民朋友，務必儘速完成登錄，以免影響自身租借權益。 交通局表示，北市自推動YouBike前30分鐘免費政策後，公共自行車已成為市民日常通勤與短程移動的重要運具，使用人次持續攀升，平均每日超過20萬人次騎乘，隨著使用規模擴大，為確保每位騎乘者在發生意外事故時，都能獲得基本且一致的保障，全面實施投保公共自行車傷害險，正是補強安全網的重要關鍵措施。 交通局指出，公共自行車傷害險由政府全額負擔保費，使用者無須支付任何費用，民眾於騎乘期間若不幸發生意外事故，造成死亡、失能或住院等情形，可依規定檢附醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，最高理賠金額可達100萬元，未滿15足歲者依相關規定辦理。 交通局強調，公共自行車傷害險屬於人身保險，須採實名制投保，登錄資料須與實際騎乘者一致，方能確保理賠權益，尚未完成投保的民眾，可前往You時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
電信三雄備戰跨年夜網路
每年跨年夜，網路流量都創新高，也是電信三雄年度大挑戰，今年全台跨年熱區21個，中華電信（2412）、台灣大、遠傳積極備戰...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
遊戲 Mod 不再「用愛發電」？全新平台 GGMods 明年上線將支付開發者報酬
一直以來，對於 PC 平台的玩家們來說，除了官方出品、原汁原味的遊戲體驗之外，許多 Mod 創作者也總能發揮自己的創意與開發功力，推出讓玩家們感到非常驚艷的 Mod。例如經典奇幻 RPG《上古卷軸5》社群就透過 Mod 功能替遊戲打造了全新任務線、畫質提升等超實用功能，讓玩家們的遊戲體驗更上一層樓。但在這些超神 Mod 的背後，一直以來絕大多數的 Mod 創作者都無法透過 Mod 營利，只能夠燃燒自己的熱情進行開發，不過，現在有一個新的 Mod 平台 GGMods 出現，將主打「以創作者為核心」的體驗，讓 Mod 創作者也能獲得報酬。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
迎接2026遠傳優質網路應援全台跨年夜
(記者謝政儒綜合報導)跨年夜全台熱區網路流量屢創高峰，遠傳電信超前部署，透過AI技術精準預判跨年網路需求，除了出動超過60台行動通訊車及臨時基地台進駐全台活動會場，並動員近千人次工程人員，提前完成橫跨...自立晚報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
台灣大哥大千人備戰AI科技助陣伴用戶跨年
(記者謝政儒綜合報導)2026年即將到來，為迎接跨年即時通訊高峰，讓用戶傳遞祝福零時差，台灣大哥大於跨年前14天成立「跨年網路指揮中心」，導入自研「AI 智慧人流動態資源管理機制」，透過AI即時監測人...自立晚報 ・ 14 小時前 ・ 1
《科技》Reno15系列在台上市 OPPO四款新機齊發
【時報記者王逸芯台北報導】OPPO今宣布在台推出全新Reno15系列智慧型手機，一口氣導入四款機型，包括定位高階影像創作的Reno15Pro Max、Reno15Pro，以及主打日常使用與價格帶布局的Reno15與Reno15F，並選擇台灣作為首波上市市場。 在高階機型方面，Reno15Pro Max與Reno15Pro於Reno系列中首度採用2億畫素主鏡頭，搭載與Find X9系列相同等級的大型感光元件，並配置5000萬畫素3.5倍潛望式長焦鏡頭，主打人像與中長焦拍攝表現；前鏡頭則升級為5000萬畫素100度超廣角設計，搭配合照演算法優化，以降低多人自拍時的變形問題。 效能配置方面，Reno15Pro Max與Reno15Pro採用聯發科（2454）天璣8450行動處理器，強化影像運算與多工處理能力；Reno15與Reno15F則搭載高通平台，鎖定一般日常使用與多工需求。 電力與充電規格方面，Reno15系列全數搭載最高6500mAh電池容量，並支援80W有線快充；其中Reno15Pro Max另加入50W無線快充功能，提升高頻使用族群的補電效率。 系統部分，Reno15系列預載Co時報資訊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
一旦海纜全斷 全台將斷網成孤島？ 專家: 機率非常低
台灣海纜數度遭中國籍漁船勾斷，行政院三讀通過「海纜七法」修正草案，中華電信總經理林榮賜對此表示，"這是重要一步，能有效遏止相同狀況再發生"。針對傳言台海一旦發生戰爭，全台將斷網，林榮賜則說"機率非常低"，因為台灣具有強健的網路韌性。(林榮賜專訪完整影音請見文末連結)民視 ・ 18 小時前 ・ 1
不只拚基地台數量！更拚AI腦袋 揭電信三雄怎靠「演算法」撐住百萬人流
隨著2026年倒數計時，全台各縣…民報 ・ 4 小時前 ・ 1
張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲
社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導犯下隨機攻擊案件的嫌犯張文，疑似墜樓畏罪身亡，警方在死無對證的情況下，要偵辦案件有難度，目前朝張文身邊的5樣3C產品下手，在張文租屋處，被燒毀的筆電，最難破解，需要輸入金鑰才能存取資料，破解時間恐怕要上百年！另外查扣到的iPhone手機，時間停留在2022年，也讓人匪夷所思。犯下隨機攻擊案的張文，把北捷中山站旁的旅館，當作前進基地，但在他疑似畏罪墜樓身亡，死無對證的狀況下，警方只能慢慢拼湊真相，從他身邊的5樣3C產品下手。最難破解的，就是他租屋處這台，被燒毀的要價8萬元的ROG電競筆電，硬碟一旦脫離原始主機板，須要輸入一組長達48位數的修復金鑰才能存取資料，刑事局向原廠及微軟求助都無能為力，只能土法煉鋼暴力破解。張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲。（圖／民視新聞）台科大資安與教學中心主任查士朝：「如果是128bit的話，大概要好幾百年甚至上千年（破解），如果等到量子電腦出來了之後，這個可能就可以被比較快的被破解。」但警方偵辦案件，哪有可能等那麼久的時間？同一時間，包含他租屋處的兩台平板電腦，桃園楊梅老家的iPhone手機及筆電。發現他平板電腦有3張地圖，包含縱火點、北車及誠品南西犯案地點，還有逃離路線，令警方摸不著頭緒的是，查扣的iPhone手機畫面顯示時間停留在，2022年3月16日中午12點19分，是不是藉此混淆警方偵辦。張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲。（圖／民視新聞）資安專家劉彥伯：「有可能是這個歹徒，刻意把自動調整（時間）的功能，時間對齊的功能把它關閉，透過這種方式來去影響，這個檔案在iPhone裡面時間的戳記。」張文為何犯案？或許答案就藏在他的手機筆電當中，警方使出渾身解數，拼湊答案。原文出處：張文擁5件3C！平板藏三犯案地圖 手機時間「停留2022年」再添疑雲民視影音 ・ 3 小時前 ・ 1
三星三摺疊耐用度翻車？Galaxy Z TriFold 直播狂摺未到官方承諾數已見轉軸異常
Galaxy Z TriFold 作為三星的首款三摺疊手機，其耐用性如何必然受到外界的高度關注。日前南韓 YouTuber 五木橋電子市場和毀機大佬 JerryRigEverything 先後對這款產品進行了摺疊壽命直播及破壞測試，結果不約而同都難言理想。Yahoo Tech ・ 14 小時前 ・ 1
南京博物院爆盜賣文物「前館長夫婦遭帶走」 27家博物館巧合暫時閉館
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導中國南京博物院日前遭到退休職員實名舉報前院長徐湖平在任期間「有組織、有預謀、大規模盜竊走私故宮南遷文物」，對此，國...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
科技業輸了！這行業年終領最多 連續13年稱霸
到了年末，上班族最期待的就是領到年終。根據yes123求職網最新調查顯示，有76.2％的上班族預估，能在馬年農曆年前領到2025年的年終獎金，而根據統計，今年年終獎金平均值落在1.44個月，是17年來新高，其中金融保險、會計統計業是年終最高的行業別。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
台積電防技術外洩再出招！ 換專案代號、專廠生產
台積電為了防止羅唯仁投靠英特爾後，仍利用管道窺探台積電2奈米以下製程發展，因此全面升級防諜，除了將2奈米到1奈米，先進製程專案代號全部大換血，同時強化供應鏈保密機制，確保核心技術不會外流，鞏固晶圓代工龍頭地位。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3
不投保就不能騎 YouBike傷害險明年1／1上路
為提升公共自行車使用者騎乘安全與權益，北市交通局提醒，自民國115年1月1日起，需要完成公共自行車傷害險投保，才可租借台北市YouBike車輛，保費由政府全額負擔，若不幸發生意外事故，最高理賠金額可達100萬元，距離政策正式上路已進入倒數階段，尚未完成投保的市民朋友，務必儘速完成登錄，以免影響自身租借權益。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
林聰明沙鍋魚頭有大蟑螂！業者曝調查報告：恐外部入侵掉入容器
嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」日前有民眾投訴外帶湯品有蟑螂，業者迅速發聲明道歉，表示衛生局稽查皆符合標準，並宣布光華門市無限期停業整頓；業者今再發聲明指出，該異物特徵接近美洲蟑螂品種，可能為外部環境入侵型病媒，非內部孳生型，「該案件蟑螂的身軀外觀完整性非常高，可能為掉入盛裝容器中，未經高溫烹煮過的狀態」，將加強環境整理。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 37
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 7
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 41