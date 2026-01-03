《33號遠征隊》玩家超狂！血戰8小時、成功格檔破萬次成功通關「感謝更新」最難Boss掀熱議
法國獨立遊戲《光與影：33 號遠征隊》毫無疑問的是 2025 年全球遊戲圈的最大黑馬，不但收到了玩家們的一致好評，也橫掃金搖桿獎、TGA2025 等遊戲獎項，獲得許多年度最佳遊戲獎盃肯定。而為了感謝玩家們的支持，開發工作室 Snadfall Interactive 也已經推出了「感謝更新（Thankuou Update）」，在遊戲中加入了全新可探索區域、無盡塔也有全新 Boss 戰。沒想到，更新之後的最難 Boss「決鬥者（Duollistes）」已經被玩家用特別方式攻略成功，國外有玩家全程打出超過 1 萬次成功格檔、用超過 8 小時的時間成功通關。
Reddit 用戶 Recordbreaks 日前分享了他達成的偉業，他表示，當時他成功來到了更新之後新加入《光與影：33號遠征隊》的 Boss「決鬥者（Duollistes）」面前，而幾乎在戰鬥的一開始，隊伍中的其他角色都已經一一陣亡，只剩下了最後的維索。
結果，從那時起 Recordbreaks 就神乎其技的幾乎格擋住了 Duollistes 所有進攻，偶有失誤也能透過格檔、反擊回血，並且一點點的磨掉 Duollistes 的血量， 最後整場戰鬥耗時超過 8 小時、總格檔數達到 10,545 次後，讓 Recordbreaks 成功打出最後一擊，擊敗 Duollistes。Recordbreaks 表示，這中間他只稍微離開 5 分鐘左右休息一下，整場 Boss 戰就是一次非常長的消耗戰。而如果稍微計算一下，那麼相當於 Recordbreaks 必須全神貫注的每秒成功格檔 2.7 次，而且還要成功接下 Duollistes 最長的 17 連擊，也讓人不得不讚嘆 Recordbreaks 的成就。
不過，Recordbreaks 也承認，其實正常情況下根本不會那麼難打：「我的隊伍等級大概還在 80 級左右，每一次攻擊大概只能打 20 萬。」，也有網友指出，Recordbreaks 其實也可以先跳出戰鬥重新配置，也不用那麼難打。但是，Recordbreaks 還是無可否認的成功完成了這個成就，他也表示，自己單純就是靠著意志力與決心的精神，才能擊倒 Boss，也吸引了許多網友熱議，許多人也都關心 Recordbreaks 的手：「還好嗎？」、「腕隧道症候群才是大 Boss」，也有人笑稱，「《隻狼：暗影雙死》肯定會感到驕傲！」
