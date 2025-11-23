《33號遠征隊》總監嘆《失落的奧德賽》生錯年代，喊話微軟推出復刻版

《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33）作為今年最大黑馬之一，許多人都好奇開發團隊的下一步。而近日創意總監 Guillaume Broche 接受外媒採訪，提起 Xbox 360 經典名作《失落的奧德賽》（Lost Odyssey），表示這款遊戲在他心中佔有不可取代的地位，甚至直言是：「最後一款讓我落淚的遊戲」，拜託微軟復刻這款遊戲。

當年評價並不太好，但隨著時間過去卻成為經典神作。（圖源：Lost Odyssey／Xbox）

Guillaume Broche 在接受外媒 Eurogamer 採訪時，就公開向微軟喊話，希望《失落的奧德賽》能推出的復刻版，讓它重回大眾視野。Broche 回憶當年《失落的奧德賽》受到了不公平的評價，是因為該作發售於 PS3 和 Xbox 360 世代中期，當時歐美遊戲界盛行「JRPG 已死」的輿論風氣，加上該做只在 Xbox 360 上推出，而不是 JPRG 更紅的 PlayStation 上。

然而他認為這款由坂口博信領軍製作的遊戲本身非常優秀，卻因為生錯年代而未能獲得應有的讚譽。他強調這款作品不只是被低估的傑作，更值得在現代獲得平反，讓新一代的玩家有機會重新體驗其魅力。甚至這份對經典的熱愛也直接影響了《光與影：33號遠征隊》的開發理念。Broche 坦言，新作中讓玩家抓準時機格擋的相關機制，靈感就是來自《失落的奧德賽。他希望透過繼承並現代化這些經典機制，證明回合制戰鬥依然充滿樂趣與潛力，同時以此向啟發他的經典作品致敬。