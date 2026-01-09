《33號遠征隊》顛覆回合制無聊印象！《FF7》總監談JRPG戰鬥未來：回合與即時戰鬥能共存

對於全球玩家來說，2025 年最大的意外之喜無疑是《光與影：33號遠征隊》的橫空出世。這款黑馬作品在傳統 JRPG 的回合制戰鬥中融合了「格檔」機制的新戰鬥系統嘗試被證明了真的非常成功，破除了過去玩家們認為回合制戰鬥就是比較無聊的既定印象，反而讓許多玩家玩過之後都覺得《光與影：33號遠征隊》的戰鬥簡直跟《黑暗靈魂》等著名動作遊戲不相上下刺激。而在 JRPG 類型的起源地日本，《Final Fantasy》系列也是許多玩家記憶中最經典的 JRPG 之一，系列總監與製作人濱口直樹最近受訪時就聊到了他與《光與影：33號遠征隊》開發團隊交流的故事，認為就他的看法而言，「為什麼遊戲不能更多元呢？」

事實上，為了改善傳統的 JRPG 在大家記憶中，回合制戰鬥系統太無聊、不刺激的缺點，史克威爾艾尼克斯等遊戲廠商也不斷研究，例如在《Final Fantasy VII》重製三部曲計畫中就把原版遊戲的 ATB 戰鬥系統繼續改良，改得更偏向即時動作遊戲一點，希望能讓現在的玩家們感到遊戲的刺激感。

而 2025 年《光與影：33號遠征隊》在回合制戰鬥系統中加入「即時格檔／閃避」的點子隨著遊戲的爆紅也大獲成功，證實回合制戰鬥本身並不是缺點，甚至也讓許多玩家眼睛為之一亮，認為遊戲即便是回合制，也如同《黑暗靈魂》等即時動作遊戲一樣刺激，並且也獲得了日本許多遊戲開發者的認可，被評選為 2025 年的「年度最佳遊戲」。

對此，《Final Fantasy VII》重製版三部曲的遊戲總監濱口直樹最近受訪時就分享自己上次與《光與影：33號遠征隊》的總監 Guillaume Broche 交流時的聊天內容：「我們都認為，遊戲本來就是多元的。」，濱口直樹並進一步表示：「與其說《光與影：33號遠征隊》或者《Final Fantasy》，為什麼不是《光與影：33號遠征隊》「以及」《Final Fantasy》呢？」

至於 JRPG 遊戲的未來，濱口直樹也表示，隨著《光與影：33號遠征隊》的成功，「我確實看到很多『JRPG回歸』的評論，但我們仍將繼續維持我們的方向。」，而聊到動作遊戲與回合制戰鬥之間的爭論，濱口直樹則說，「這兩個類型都受到全球玩家的喜愛，不論是動作遊戲，還是回合制遊戲都應該要朝更好的方向進化，不應該是二選一，而是『以及（Both）』。」，他也表示，他們只能夠透過實際開發遊戲，去讓玩家們體會到這並不是一道二選一的問題，而應該是可以並存的，因為歸根結柢，比起爭論戰鬥系統孰優孰劣，只要遊戲本身足夠好玩，就達到了它最主要的目的，也能更獲得玩家們的肯定與口碑。