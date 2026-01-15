《8 號出口》、《人中之龍 8》、《極速快感：桀驁不馴》！1 月 PS Plus 會員基本、升級、高級檔新遊戲看這裡

PS Plus 的 1 月份會員免費、升級及高級檔新遊戲陣容已全數公開。會免這次的主打作品是《極速快感：桀驁不馴》，而升級和高級檔則有《8 號出口》、《人中之龍 8》坐鎮。

基本會員 1 月限免：

《極速快感：桀驁不馴》（PS5）

《傳奇米奇重製版》（PS5、PS4）

《地心守護者》（PS5、PS4）

除基本會員限免遊戲，升級和高級會員可再獲以下作品：

《8 號出口》（PS5、PS4）

《惡靈古堡 村莊》（PS5、PS4）

《人中之龍 8》（PS5、PS4）

《遠徵：泥濘奔馳遊戲》（PS5、PS4）

《噤界：前方的路》（PS5、PS4）

《暗黑地牢 II》（PS5、PS4）

《靠左一些些》（PS5、PS4）

高級會員可再獲以下作品：

PS 經典《Ridge Racer》（PS5、PS4）

會免遊戲從 1 月 6 日起有效，升級、高級檔新增遊戲則將從 1 月 20 日起入庫，想體驗的朋友到時記得去下載。

