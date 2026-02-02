《96分鐘》上架Netflix衝上Top 1！林柏宏、宋芸樺主演 拍出經典「列車找兇手」查案劇情好懸疑！演員陣容、劇情看點整理

《96分鐘》華影提供

【文 / 黑色馬卡龍】《96分鐘》1/30 正式上架Netflix，火速衝上Top 1！台灣查案動作片《96分鐘》演員陣容號召到林柏宏、宋芸樺、李李仁、姚以緹、蔡凡熙與李銘忠等人，華麗共演出一場高鐵上的炸彈驚魂記！本文整理這部年度必看台灣商業片的5大看點，一起來看台灣電影進步到什麼程度了！

🍿台灣電影《96分鐘》

上映日期：9月5日（已上架Netflix）

演員：林柏宏、宋芸樺、李李仁、姚以緹、蔡凡熙與李銘忠

分級：輔12級

片長：1 時 58 分

《96分鐘》華影國際 提供

《96分鐘》看點1：林柏宏飾演「拆彈專家」man味十足演出！

林柏宏絕對是台灣演員最多產也表演品質最穩的男演員之一。這次他刻意蓄鬍演出《96分鐘》中的「拆彈專家宋康任」，不但man味十足，連鬍子本身也都有背景故事可以挖掘！在《96分鐘》中，兩輛行駛中的高鐵究竟哪一台車上有炸彈？又，拆彈專家要怎麼在「車子不能停」的前提之下，去另一台車上拆彈？聽起來是不是很燒腦又好刺激？！

《96分鐘》華影提供

《96分鐘》看點2：三年前謎樣爆炸案改變列車上一群人人生！

林柏宏與宋芸樺飾演的女警，在三年前結婚前夕發生一間爆炸案，改變他們的一生。不只如此，這一次列車上的乘客也都因為高鐵被設置炸彈而人心惶惶，感受到生命的危險，連宋康任的媽媽（呂雪鳳飾）也在高鐵上！難道大家都不能倖存下來嗎？

《96分鐘》華影國際 提供

《96分鐘》看點3：王柏傑、姚以緹飾演關鍵夫妻貌合神離費疑猜

《96分鐘》是一部不到看到最後，大家絕對猜不出來的「列車乘客故事集」！尤其是王柏傑和姚以緹所飾演的一對貌合神離夫妻，因為列車炸彈案而重新將過往傷痛的傷疤撕開，讓《96分鐘》變成一部成功結合災難動作與情感張力的電影。這對夫婦的一舉一動，更是直接關乎著兩輛列車上的人的生死！

《96分鐘》華影國際 提供

《96分鐘》看點4：台灣「列車危機類型電影」的新里程碑

作為台灣影史首部以高鐵作為核心場景的災難動作片，《96分鐘》拍至規模罕見，導演洪子烜導入好萊塢特效預演技術算計調度空間，劇組甚至在台中打造首座高鐵智慧攝影棚，搭配 LED 投影窗外風景，讓觀眾身歷其境，最後也真的證明了台灣電影是能夠執行出像《新幹線大爆破》這樣的車上危機類型電影。光是這一點，《96分鐘》也是直達台灣影史的新里程碑！

林柏宏主演的高鐵災難片《96分鐘》近期大肆宣傳。（華影國際提供）

《96分鐘》看點5：歷時9年籌備、1.6億台幣打造台片新高規！

導演洪子烜曾以《狂徒》入圍56屆金馬獎最佳新導演獎，為台灣動作片帶來新氣象。這次《96分鐘》以場面與規模而言都是近年來台灣災難動作類型片的最大製作，電影歷時9年籌備、並以1.6億台幣砸出台片新高規，攝影、音效、美術、配樂和特效都做好做滿，可以看見台灣電影人的滿滿野心！想知道台灣電影技術現在進步到什麼程度了？進場看《96分鐘》準沒錯！

《96分鐘》現正熱映中。

李李仁在《96分鐘》中有場驚魂未定的激烈打戲，他笑稱差點看到人生跑馬燈。（華影國際提供）

