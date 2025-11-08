《96分鐘》票房破2億成年度冠軍 林柏宏金馬遺珠不遺憾「有種也入圍的感覺」
國片《96分鐘》累積票房正式突破2億元，成為2025年度台灣電影票房冠軍。為實現對粉絲的承諾，《96分鐘》今（8）日舉辦北中南共四場謝票見面會，監製鄒介中、導演洪子烜率領主演林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元齊聚，與影迷近距離互動。
這是林柏宏、王柏傑「雙柏」首度公開合體，先前在澎湖拍戲的王柏傑透露，他收到來自林柏宏的訊息：「該來上班囉！」便立刻加入第六週的映後活動，沒想到看到廳內滿滿的觀眾，真的深受感動。林柏宏也打趣回應：「謝謝柏傑的加入，幫我們衝起破兩億的票房！」
宋芸樺剛好從美國飛回來快閃工作，也湊巧搭上這次謝票見面會列車，她表示身邊有許多朋友們都正在敲碗上映，期待《96分鐘》列車可以一路開到歐美。兩人都再次交出主演破億票房的好成績，宋芸樺被虧是「十億女星」，她笑著喊話：「我上次回台灣破億，這次破兩億，我12月還會回台灣，到時候破三億好不好！」
王柏傑也接力許願：「期待監製帶我們去LA找宋芸樺！」孔令元也興奮表示：「非常開心可以參與謝票，期待今天跟北中南觀眾互動擊掌！」鮮少現身宣傳活動的呂雪鳳也笑稱：「這是我踏入演藝圈以來，出席最多活動的一部片！」
林柏宏此次未能獲得金馬影帝提名，不少影迷為他感到可惜，但他覺得電影入圍五項技術獎，包括最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳動作設計與最佳音效，尤其入圍動作設計這項就讓他有種也入圍的感覺。片中與他對打的蔡凡熙也認同：「他們有入圍，代表我們執行得很好！」
外界關注續集計畫可能性，導演洪子烜語帶保留地說：「確實有在討論幾個不同方向的劇本，希望能延續這份感動，帶給觀眾更震撼、更有情感厚度的作品。」監製鄒介中則透露，《96分鐘》後續仍有多項海外洽談計畫正在進行：「我們很開心這部電影能代表台灣電影走得更遠，也希望讓更多國際觀眾看到台灣團隊的製作實力。」
