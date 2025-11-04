《96分鐘》票房破2億！ 超車《角頭》稱霸年度國片冠軍

《96分鐘》演員王柏傑（左起）、林柏宏、宋芸樺、李李仁。（圖／華影）

2025年接近尾聲，回顧今年國片表現，寫下亮眼的新紀錄。《96分鐘》昨天正式突破2億元票房，成為今年的年度票房冠軍。

今年國片截至目前為止，總票房衝上8.13億元，對比去年同期有31.65% 的顯著成長。這項數據背後，不僅是單一強片爆發的結果，更體現了國片「多元化題材」獲得觀眾廣泛認同的現象。

緊隨《96分鐘》其後的是《角頭－鬥陣欸》，貢獻了1.88億元。值得關注的是，年度至今共有9部作品達到千萬票房，類型片百花齊放，取代單一神話。像是驚悚片《泥娃娃》有8500萬的好成績，證明了成熟類型片的觀眾黏著度；輕快愛情片《有病才會喜歡你》也有6000萬，顯見年輕市場耕耘有成。

而過去被視為小眾市場的紀錄片，今年也展現驚人動能。《看不見的國家》與《造山者－世界的賭注》雙雙突破3000萬元，這顯示台灣觀眾的口味日益成熟，願意進場支持探討社會、歷史與時事等深度議題的作品。

2025年國片票房的強勁成長，標誌著產業不再依賴單一偶像或特定賀歲檔期。透過涵蓋動作、驚悚、愛情和紀錄片等多元題材的成功，已建立起更穩定的觀眾基礎。年底還將有入圍金馬多項的《大濛》、《南方時光》、《自殺通告》等片接棒上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導