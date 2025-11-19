《AION2》正式上市！伺服器被擠爆緊急加開，登入就送虛寶獎勵

NCSOFT旗下最新MMORPG《AION2》昨(18)日晚間23點正式於台灣、韓國同步上市。《AION2》自10月16日開放搶佔伺服器與角色名稱，以及11月16日開放事前下載與角色客製化後，都展現其超高人氣提前創建額滿；遊戲上市後34組伺服器更是瞬間湧入大量玩家，人氣爆滿！官方於19日凌晨1:35緊急宣布加開第35個伺服器「天族-科奇隆」與第36個伺服器「魔族-巴巴隆」。

（來源：NCSOFT官方提供）

《AION2》台韓同步上市，相信不少玩家都相當興奮，摩拳擦掌準備大展身手，官方特別推出了許多活動。

廣告 廣告

【冒險序幕】：11/18開服後~12/24維護前，活動期間內，每日可於簽到簿「冒險序幕」中領取登入獎勵，可獲得包含「復活精靈石(刻印)、敏銳的單片鏡(外觀：眼睛)(刻印)、靈魂之書：初始化(刻印)、歡喜翅膀(活動)」等道具。

（來源：NCSOFT官方提供）

【深刻在亞特雷亞之名】：11/18開服後~12/17維護前，活動期間內，最初達成各項指定任務的角色將可獲得對應獎勵。此外，活動期間內於「區域活動」指定任務中獲勝次數最多的角色，將可獲得獎勵。

（來源：NCSOFT官方提供）

【第一次旅程的紀錄】：11/18開服後~12/03維護前，活動期間內，每日可於簽到簿「第一次旅程的紀錄」中領取登入獎勵，可獲得包含「深淵裂縫石(刻印)、慶典尖錐帽(外觀：頭盔)(刻印)」等道具。

（來源：NCSOFT官方提供）

除了遊戲內活動以外，《AION2》也與眾多品牌聯手推出限定活動：

自菁英封測起《AION2》的最佳戰友Samsung，即日起推出限定活動，只要至Samsung官網商城，購買Odyssey電競全系列，就送《AION2》豪華虛寶！(數量有限，送完為止）

（來源：NCSOFT官方提供）

《AION2》與遠傳推出帳單代收回饋活動。自11/19~12/31，於指定網頁登錄並在Google Play商店以遠傳帳單代收購買《AION2》遊戲品項，即可享有指定好禮。此外，於遠傳網路門市指定賣場申辦指定方案，即可獲得《AION2》超值虛寶禮包。

11/19~11/30，三創生活園區「遠傳台北資訊園區門市」推出《AION2》獨家活動。至門市申辦業務或按讚《AION2》粉絲團即可獲得限量精美小禮。NCSOFT更為了玩家們能在體驗遊戲同時不受硬體限制，追加假日特別活動，只要完成下載遊戲+分享指定貼文就有機會將高階顯卡帶回家。

（來源：NCSOFT官方提供）

《AION2》與光泉攜手合作，2025/11/26~2025/12/30，活動期間內，至全台超商(7-11、全家、萊爾富、OK)、量販(家樂福、大全聯、愛買)、超市(全聯、家樂福便利購)門市等其他相關通路，購買指定【光泉 午后時光】活動合作品項，即可獲得『AION2 x 午后時光』專屬虛寶！登錄發票再抽 iPad Air、Apple Watch Series 11、AirPods Pro 3。

（來源：NCSOFT官方提供）

《AION2》攜手全家便利商店推出限時形象主題店，11/26~12/23，台北成都店(天族)及高雄南屏店(魔族)同步登場。至活動網頁為支持的陣營應援，即可獲得超值虛寶，應援獲勝陣營還可加碼抽全家100元購物金、AION2毛巾衣及店長親筆簽名照。並將於11/30舉辦一日店長快閃活動，邀請玩家到場共襄盛舉。更多活動資訊將陸續公布，敬請關注官方消息。

－

以上內容為廠商提供資料原文