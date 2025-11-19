《Among Us》和《星露谷物語》合作！免費組合包玩遊戲就能解鎖

在遊戲界，跨界合作總是能掀起玩家們的討論，而最近最讓人驚喜的組合，肯定就是太空狼人殺遊戲《Among Us》與農場模擬經營遊戲《星露谷物語》（Stardew Valley）的合作了。這兩個風格迥異但同樣人氣超高的獨立遊戲，在日前閃電宣布合作。《Among Us》直接推出了全新的免費外觀組合包「星露谷物語 Cosmicube」，讓許多玩家又驚又喜。

驚喜的免費合作內容！（圖源：Among Us）

本次合作的最大亮點，就是免費的「星露谷物語 Cosmicube」。玩家只需在遊戲中花費 3300 紅色 豆子（Beans，可以通過遊玩遊戲累積的免費貨幣）即可解鎖。啟用後，透過遊玩遊戲就能獲得多款以《星露谷物語》為主題的裝飾，其中最受矚目的就是可以跟在身邊的寵物，像是可愛的「小雞」。此外，還有《星露谷物語》中不同 NPC 的帽子和服裝等，讓玩家能把船員打扮成農場好手。

許多網友也認為這次合作非常有趣，笑稱：「現在該來收割一些死亡了」、「居然是免費的？你們瘋了嗎？我愛你」、「居然可以用豆子買！太棒了吧」、「希望之後可以推出星露谷地圖，一邊種田一邊背叛」、「該製做一個星露谷地圖了，任務是送 NPC 禮物、釣魚、挖礦等」