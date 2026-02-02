《Apex英雄》宣布Switch版將於8月停止服務，重心全面轉向Switch 2

EA（Electronic Arts）與開發商 Respawn Entertainment 最近公告，確認旗下大逃殺遊戲《Apex英雄》即將結束對 Nintendo Switch 平台的支援。官方表示，目前的第 29 賽季將是 Switch 版本的最後一次內容更新，隨著第 30 賽季於 2026 年 8 月 4 日展開，屆時 Switch 版玩家將無法再登入遊戲進行對戰，重心會轉移到 Switch 2 支援上。

而針對玩家最關心的帳號資料轉移問題，官方強調所有遊戲進度、已解鎖的英雄、造型外觀及飾品都綁定於個人的 EA 帳號，並非綁定於主機。所以玩家只需要在 Switch 2 上登入原本的 EA 帳號，就可以完整繼承所有內容。此外，帳號內剩餘的虛擬遊戲貨幣餘額，也將全數轉移到 Switch 2 平台讓玩家繼續使用，即便玩家是在 8 月 4 日服務終止後才購買新主機，相關資料同樣會被保留。

廣告 廣告

《Apex 英雄》Switch 版從 2021 年 3 月推出以來，營運至今約 5 年半的時間，但受限於舊世代主機的硬體，該版本最高只支援 30 FPS，在交戰激烈的情況下更會出現掉幀等不穩的問題。後續隨著 Switch 2 在 2025 年 6 月上市，新平台擁有更優秀的硬體效能，能提供更高的解析度和流暢度，開發團隊決定將開發資源集中轉移，致力於在 Switch 2 上提供高品質的掌機遊玩體驗，並感謝 Switch 玩家社群多年來的支持。