《Apex英雄》ALGS世界賽開打前一天傳奇選手ImperialHal竟被禁用手把！讓他苦笑：「肯定在開玩笑吧？」

通常來說，在準備參與電競賽事之前，所有電競選手們都會先盡可能確保自己的控制器、手把、滑鼠、鍵盤等都符合參賽規範，然後將自己平常在用的裝備也帶上舞台，用最順手的配備進入遊戲，力爭賽場上得更好成績。不過，在今（15）天於日本北海道札幌市開打的《Apex英雄》世界賽 ALGS 開打前，傳奇《Apex英雄》選手 ImperialHal 卻突然在昨（14）天發文，稱自己一直以來慣用的手把卻突然被官方 Ban 了，讓他不得不苦笑：「肯定是開玩笑吧！」

ImperialHal(Credit:EA)`

《Apex英雄》傳奇選手 ImperialHal 目前效力於沙烏地阿拉伯電競戰隊 Team Falcons，準備隨隊參加今（15）天開始於日本北海道札幌市舉行的《Apex英雄》世界賽 ALGS。沒想到，昨（14）天他突然透過 X 表示，自己一直以來慣用的手把卻突然被 Ban 掉了。

ImperialHal 也分享，根據官方的說法，主要的問題是他的手把能透過手機 App 任意修改，並且還有無法關閉的巨集功能，因此引發了官方疑慮。不過，他也指出，這款手把其實他已經用了很久，在之前的 ALGS 賽事中也完全沒問題，在今年的電競世界盃（EWC2025）時也有允許其他選手使用類似功能的手把，因此也讓他不得不苦笑：「在價值 200 萬美元（約 6000 萬元新台幣）獎金賽事的前一天禁用我的控制器，肯定是開玩笑吧。」