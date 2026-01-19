《Apex英雄》ALGS 2026落幕！初音未來降臨現場揭曉冠軍獎盃

《Apex 英雄》全球系列賽（ALGS）第 5 年冠軍賽，已經於 1 月 15 日到 18 日在日本北海道札幌巨蛋盛大落幕，最終由從敗部復活賽殺出的黑馬戰隊 Oblivion，成功奪得 2026 年的世界冠軍寶座。

由初音負責獎盃揭曉！（圖源：【公式】Apex Legends コミュニティ）

Oblivion 隊伍在賽事中寫下了多項歷史紀錄，他們不只是首支奪冠的非簽約戰隊，其中教練 RubyKaster 更成為 ALGS 賽史上首位獲得冠軍殊榮的女性教練。成員 Blinkzr、Monsoon 和 FunFPS 在資源匱乏的情況下，靠著著堅韌的實力與團隊默契，上演了一場下剋上的傳奇。

除了緊張刺激的賽事，這次在札幌舉辦的 ALGS 也結合了濃厚的在地文化特色。由於札幌是知名虛擬歌姬「初音未來」 （Hatsune Miku）的故鄉，主辦方特別邀請這位虛擬偶像擔任重量級嘉賓，和《Apex英雄》知名實況主 iiTzTimmy 進行開場和獎盃揭曉儀式，也成為本屆 ALGS 冠軍賽最讓人難忘的畫面之一。