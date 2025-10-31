《Apex 英雄》新賽季「無限增幅」11月5日推出，全新遊戲實機預告片正式揭露

今日EA 與 Respawn 揭露《Apex 英雄：無限增幅》的全新遊戲實機預告片，其中展示了玩家掌控高速節奏、釋放極限快感的所有方式。在這次賽季中，玩家將在重建的「奧林匹斯」地圖上體驗更刺激流暢的戰鬥，感受全面升級的策略玩法。

《Apex 英雄：無限增幅》帶來多項遊戲內更新，包括：

奧林匹斯再臨

○ 在經過更新的「奧林匹斯」地圖中突破自我，追求巔峰表現。重新打造後的地圖提供更流暢的移動體驗，遊戲性全面提升之餘轉移陣地也更安全。新增 4 個興趣點，包含寬廣的「薩默斯大學」校區、巨大的「重力引擎」，以及壯觀的「穩定器」空中平台。此外，「造船廠」也增設了高空平台，讓上下垂直的戰鬥更為激烈。

瓦爾基里、蕾帕特與天際線等英雄更新

○ 瓦爾基里準備主宰空中戰鬥：

■ 垂直起降噴射器加速更快，充能速度現提升為三倍。

■ 飛彈天降使用效果提升——取消自我傷害、移除高度限制，命中敵人時可掃描對方並使其移動被動技能進入冷卻。

■ 天際俯衝起飛準備時間縮短。

■ 英雄升級可擴大飛彈形態範圍、降低燃料消耗、提升水平速度，並顯著加快絕招起飛時間。

○ 蕾帕特防守全面強化：

■ 強化掩護會隨遊戲進行進化，進化等級提升會增加掩護牆面耐久度，提供移動速度加成，還有屋頂防護！

■ 英雄升級讓在「強化掩護」後射擊的玩家享有快速裝填與無限彈藥，且掩體在脫離戰鬥時能自動回復牆面耐久度。

○ 天際線高空作戰更靈活：

■ 引力貨梯冷卻時間縮短，加快升空速度。

■ 黑洞耐久度增加。

■ 英雄升級讓空中行動更靈活——玩家可藉由在空中下蹲來快速落地，或滑出「引力貨梯」來延長空中控制，並在擊倒敵人後獲得額外「引力貨梯」充能。

雙槍管火力全開

○ 轉換者衝鋒槍現在只要裝上全新的「雙擊」輔助器，即可化身速殺利器。雙槍管同時發射，以迅雷不及掩耳之勢擊倒敵人。這是快速且致命的終極武器——拉近距離，痛快雙擊。

自由移動無限制：上攀加速與三叉戟更新

○ 全新「上攀加速」機制讓英雄從牆面或邊緣跳躍時獲得加速，靈活進入下一場交火。

○ 「三叉戟」也獲得改善，新增專屬載具耐久度與碰撞效果（包含視覺特效），為駕駛體驗增添樂趣，讓大家更願意在核心遊戲模式中進行爭奪。

戰鬥通行證腎上腺素配件

○ 以全新戰鬥通行證外觀道具脫穎而出。

《Apex 英雄：無限增幅》將於 11 月 5 日推出，平台包含 PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2，以及 PC 上的 EA App、Epic Games Store 與 Steam。有關《Apex 英雄》的更多消息，請參閱遊戲的官方 X（原 Twitter）、Instagram、TikTok 以及 YouTube 專頁，或前往 www.playapex.com 獲取最新資訊。

以上內容為廠商提供資料原文