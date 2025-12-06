《ARC Raiders》中也有人性光輝！國外玩家分享超暖心陌生玩家幫忙完成任務還送藍圖：「讓我熱淚盈眶」

在今年 10 月 30 日正式推出後，免費多人 PvP 撤打搜射擊遊戲《ARC Raiders》就瞬間引爆了全球玩家的熱情，吸引許多人進入遊戲搜刮物資、努力逃脫。而做為一款多人 PvP 遊戲，許多玩家也都明白其他人會不擇手段的搶走自己身上的物資，成為遊戲最後的勝利者。不過，最近國外一位玩家就分享了即便在這麼殘酷的一個 PvP 環境下，依然連續受到了其他玩家的幫助，讓他在遊戲結束後也熱淚盈眶，非常感動。

(Credit: Embark Studios)

做為一款搜刮-對戰-撤離為主軸的遊戲，《ARC Raiders》中可想而知的也會充斥著許多假友善玩家會在關鍵時刻背叛別人、在撤離點守株待兔，準備偷襲那些想撤離玩家的人，搶奪其他玩家辛苦搜刮而來的物資。

不過，或許背叛、搶奪並不是《ARC Raiders》的全部，，日前，國外一位《ARC Raiders》玩家 DashingMustashing 在 Reddit 論壇上以「我在遊戲後熱淚盈眶」寫下了一篇文章，記錄了他在一局遊戲中獲得了出乎意料的溫暖。DashingMustashing 回憶，那一天對他來說真的很長、很長，他只是想快速地玩幾場遊戲，所以在打點好身上的裝備之後，就載入遊戲。

但第一局遊戲有其他玩家在他旁邊突然生成，所以他掛了；第二局遊戲他依然整理好所有裝備，搜括的過程中也搜到許多物資，甚至還有一張藍圖。只不過，這次有其他玩家成功偷襲正處於喜悅的他，所以他又掛了。

此時，DashingMustashing 的遊戲新太已經大受打擊，第三場比賽他決定不帶任何物資，直接進入遊戲，進去之後有位叫做 ASULA 的玩家接近他，DashingMustashing 本來以為又要有最壞的結果了，但那位玩家只是友善的問了句：「今天怎麼樣？」並祝 DashingMustashing 好運後就道別。

而後，DashingMustashing 在第三局遊戲的搜括並不順利，還差點忘了他有一個任務必須繳交物資。而當他趕到任務點時雪上加霜的是，任務要求的是玩家要「攜帶」物資，而不是自己擊殺怪物。不過，讓他更暖心的是，他在即將開槍擊殺怪物時，馬上被另外一位玩家叫住了，當時他還以為自己真的沒辦法完成任務，打算離開時那位陌生玩家卻說：「嘿兄弟別擔心，這個給你！」，丟給了 DashingMustashing 任務需求的物資，讓 DashingMustashing 得以完成任務。

(Credit: Embark Studios)

DashingMustashing 表示，那時候因為這位陌生人的善意，他就已經想要哭出來了，「他走得很快，我甚至來不及道謝...」，沒想到，就在他已經準備撤離時，那位在第三局遊戲一開始鼓勵他的 ASULA 叫住了他：「我想你會喜歡這個！」，然後就丟了一張藍圖給 DashingMustashing。此時，DashingMustashing 也分享他已經止不住眼淚了，甚至沒辦法再按下下一局遊戲：「真的讓我破防了！」，並表示，他真的很喜歡《ARC Raiders》，而這個遊戲社群也是 DashingMustashing 參加過的，最棒、最讚的，而在第三局遊戲的最後五分鐘中，「我獲得的慷慨真的無以回報。」，DashingMustashing 表示。