Yahoo奇摩遊戲編輯部

《ARC Raiders》沒入圍年度遊戲被疑黑箱？Shroud砲轟：又在操作獎項

MrSun
MrSun
Yahoo奇摩遊戲編輯
更新時間

知名實況主 Shroud 先前力挺撤離射擊遊戲《ARC Raiders》拿 TGA 2025 的「年度遊戲」（Game of the year），並且呼籲社群都應該投票給它，更直言不要讓《光與影：33號遠征隊》得獎，認為多人遊戲根本不被重視等引發爭議。然而 TGA 2025 入圍名單出爐後，Shroud 卻感到失望，批評該獎項根本黑箱作業。

ARC Raiders 僅入圍一個獎項。（圖源：ARC Raiders）
ARC Raiders 僅入圍一個獎項。（圖源：ARC Raiders）
廣告

Shroud 在實況中對《ARC Raiders》的落選表示失望。由於遊戲本身有使用 AI 語音合成，讓一些媒體打出低分，所以他認為，這款遊戲之所以沒有入圍，是因為：「世界還沒準備好接受遊戲中的 AI 元素」。同時，他也對《死亡擱淺2》和《咚奇剛蕉力全開》等遊戲的入圍感到不以為然，笑稱主辦人和特定遊戲製作人或大公之間有偏袒關係。

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

雖然《ARC Raiders》最終獲得了「最佳多人遊戲」的入圍，Shroud 仍堅持認為這又是一次被內定黑箱的 1 年。這也並非他第一次質疑遊戲大獎的公正性，去年他就曾因為《黑神話：悟空》沒有獲獎而發表過類似看法。

有趣的是，Shroud 最終表示他會將票投給任天堂的《咚奇剛蕉力全開》，還順便吐槽該遊戲根本沒有多少人玩，揚言如果該作最終獲獎，將會讓 TGA 的公信力蕩然無存。當然他也承諾不管是誰得獎，自己都會親自去玩玩看。

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

其他人也在看

中國《鬼滅之刃 無限城篇》傳因中日關係緊張提早撤下？影院澄清：沒收到官方通知

中國《鬼滅之刃 無限城篇》傳因中日關係緊張提早撤下？影院澄清：沒收到官方通知

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》第一章猗窩座再襲登陸中國，接連創下票房佳績，不到 1 週就達到 4 億人民幣的票房成績（約新台幣 17.5 億元）。然而近幾天由於日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，造成中國和日本關係緊張，原本將在中國上映的日本電影都突然宣布暫緩。這也引起許多粉絲擔心《鬼滅之刃 無限城篇》是否會被撤下，不過對此多間影院證實：「沒有收到通知」

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 48 分鐘前

地球上方出現罕見「電漿巨洞」 中大團隊揭開磁暴神秘現象

國立中央大學太空科學與科技研究中心教授劉正彥與教授趙吉光帶領團隊，去（2024）年母親節期間觀測到地球電離層出現罕見的電漿密度空洞（plasma density hole），橫跨數千公里，顯示在極端太空天氣事件下，電離層結構可能發生前所未見的變化，此突破性成果發表於國際頂尖期刊「Geophysica

自由時報 ・ 1 天前
Vtuber始祖「絆愛」首登大銀幕！《Homecoming》演唱會台灣威秀同步上映

Vtuber始祖「絆愛」首登大銀幕！《Homecoming》演唱會台灣威秀同步上映

《絆愛回歸演唱會『Homecoming』- Day2「new world」》，台灣應援特別上映於威秀影城登場！

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前
內部員工爆料！傳Ubisoft高層正進行「收購談判」，買家並非美國公司

內部員工爆料！傳Ubisoft高層正進行「收購談判」，買家並非美國公司

知名遊戲公司 Ubisoft 於上週無預警宣佈，將延後公佈最新財報，甚至暫停其股票相關交易。此舉在遊戲業界投下了一顆震撼彈，但目前官方仍然沒有提供任何詳細解釋，只承諾會在未來數日內公開新的財報日期，引發了外界對於該公司未來動向的各種揣測。而其中最引人注目的，肯定就是 Ubisoft 被收購的傳聞。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
日本嚴打「炸彈尿袋」，強制 PSE 標籤、經產省 12 月起公開違規賣家黑名單

日本嚴打「炸彈尿袋」，強制 PSE 標籤、經產省 12 月起公開違規賣家黑名單

不少香港人喜歡到日本旅遊或透過 Amazon Japan、樂天市場（Rakuten）網購電子產品。然而，市面上充斥著大量未經嚴格安全檢測的平價「尿袋」，潛藏爆炸風險。針對此亂象，日本政府決定出手整治，對於無視監管的製造商及進口商，將會公開其名稱以作警惕。

Yahoo Tech ・ 2 小時前
這角度超難畫？「仰視的芙莉蓮」二創迷因潮襲捲社群！

這角度超難畫？「仰視的芙莉蓮」二創迷因潮襲捲社群！

高人氣漫畫作品《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン），改編動畫版第二季將在 2026 年 1 月 16 日開播。而最近除了台灣將舉辦《葬送的芙莉蓮》動畫特展外，歐美粉絲社群中還掀起了一股「仰視的芙莉蓮」二創熱潮，不論是否為專業繪師都一起跟上，甚至越畫越歪樓，脫離了最初該二創的初衷，變成一個全新的迷因。

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前

蘋果擬改變iPhone發表節奏，高階秋季、平價春季「雙季發表」上路

【財訊快報／陳孟朔】知名科技記者古爾曼(Mark Gurman)最新披露，蘋果計劃自iPhone 18系列起，徹底打破延續逾十年的「秋季一口氣發完所有新機」模式，轉向一年兩度的「雙季發表」策略：高階旗艦機型如iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及傳聞中的折疊iPhone，將維持在2026年秋季登場，以鎖定年底假期旺季；而較親民的iPhone 18、iPhone 18e與可能更新的iPhone Air，則移師2027年春季亮相。未來蘋果每年將維持約五至六款新機型的節奏，以回應競爭白熱化的高階與中階市場。古爾曼指出，過去十年將所有新品壓縮在秋季發表，已「最終成為一種負擔」，不但使蘋果難以將營收更均衡地分散全年，也讓行銷與工程團隊承受巨大壓力，供應鏈在短時間內被迫滿負荷運轉。2024年Apple Intelligence推廣不順，以及改良版Siri語音助手推遲問世，就是現行排程的壓力縮影。新策略旨在平滑季度間營收波動，減輕員工與製造夥伴壓力，並避免高階與入門機種在宣傳上互相稀釋火力。在產品策略上，蘋果正同步啟動一輪更大規模的產品線重塑。未來三年，規畫包括明年秋季推

財訊快報 ・ 5 小時前

出神入化3擊敗逃亡遊戲　北美票房奪冠

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）魔術犯罪系列片最新章「出神入化3」（Now You See Me: Now You Don't）開映成績擊敗格蘭鮑威爾（Glen Powell）新片「逃亡遊戲」（The Running Man），登上北美票房冠軍。

中央社 ・ 1 天前
iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！

iPhone 自製鈴聲超容易！2025 完整攻略讓你 1 分鐘做出 iPhone 來電鈴聲｜免電腦、免 GarageBand、任何聲音都可以！還有 iOS 18 手機鈴聲設定 替代方案！

【APPLEFANS 蘋果迷報導】過去想在 iPhone 上自製鈴聲，對許多使用者來說都是一段麻煩的流程：不是得接電腦、就是得用 GarageBand 繞一大圈，對新手極不友善

蘋果迷 ・ 2 小時前
R星宣布《碧血狂殺 》與《不死夢魘》iOS / Android 手機版確定 12/2 發售，同步推出多種不同平台版本

R星宣布《碧血狂殺 》與《不死夢魘》iOS / Android 手機版確定 12/2 發售，同步推出多種不同平台版本

等待超過十年的經典遊戲終於登上手機了！Rockstar Games（R 星）正式宣布，《碧血狂殺》（Red Dead Redemption，RDR）與殭屍《不死

三嘻行動哇 ・ 3 小時前

Google擬在聖誕島建資料中心　盼帶動再生能源投資

（中央社雪梨18日綜合外電報導）澳洲磷礦商Phosphate Resources與科技巨頭Google表示，澳洲偏遠的印度洋島嶼聖誕島擁有足夠電力，可支應新建資料中心的用電需求，同時也希望能推動再生能源發展。

中央社 ・ 1 小時前

Anthropic點名中國AI駭攻！首例間諜行動曝光　專家：台灣最需警戒

[Newtalk新聞] 由OpenAI前成員創立的人工智慧新創公司Anthropic上週四(13)日揭露，其AI技術遭中國政府支持的駭客濫用，並在9月被用於對多家科技企業與政府機構發動高度自動化的攻擊行動。據外媒《紐約時報中文網》報導指出，此案是首次公開紀錄AI在人工介入下，進行網路間諜行動的實例。國際評論專家沈榮欽指出，Anthropic已封鎖涉攻帳號並強化偵測系統，警告中國AI能力提升將帶來更低成本網攻威脅，台灣政府與企業須警惕。 紐約時報內文揭露，Anthropic在報告中，逐項說明駭客如何利用其AI平台撰寫程式，並指示AI代理「Claude Code」進行操作，而整體流程中只有大約10%至20%需要人類親自處理。報導指出，Anthropic未在文件中說明他們是透過何種方式掌握這起攻擊的細節，也未交代識別駭客身分的過程。該公司僅強調，他們「高度確信」涉案者屬中國政府支持的網路行動團體，並未對外公布受攻擊的30個目標名稱。 除外，紐約時報報導也指出，微軟在本月發布的年度數字威脅報告中提到，中國、俄羅斯、伊朗與朝鮮皆透過人工智慧強化對美國的網路攻擊與操弄行動。OpenAI也在今年2月

新頭殼 ・ 2 小時前

螞蟻集團推出人工智能助手靈光，可快速生成個性化「閃應用」

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，螞蟻集團週二宣布，推出人工智能(AI)助手靈光(LingGuang)，支持用戶使用自然語言在短至30秒內生成個性化的「閃應用」(Flash app)。螞蟻集團方面表示，靈光能夠生成用於健身追蹤、旅行規劃、食譜和個人財務管理等場景的閃應用。同時，靈光能夠理解並生成語言、圖像、語音和數據。除傳統的文本對話外，還可透過3D模型、音頻片段、圖表、動畫和交互式地圖來回答用戶的提問。此外，靈光還能夠對用戶拍攝的影像進行實時理解，並支持透過指令即時編輯或生成圖像和視頻。

財訊快報 ・ 2 小時前
專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率

專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率

Acer TravelMate X4 14 AI 商務筆電，搭載 Intel Core Ultra 5、97 TOPS AI 算力，主打輕薄高效、軍規耐用與企業級安全，成為混合辦公最強 AI 商務筆電選擇！

Yahoo奇摩3C大事紀 ・ 1 小時前

AI通靈讓亡者「復活」　如「黑鏡」劇情引發道德爭議

（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）美國一款新上架的人工智慧（AI）應用程式，能為過世的親人建立數位分身，讓活人與亡者對話，有如科幻影集「黑鏡」劇情，在網路上引發批評。

中央社 ・ 4 小時前
xAI發布Grok 4.1！性能「打趴Gemini」登頂榜首：跟前一代差在哪？為何幻覺更少了？

xAI發布Grok 4.1！性能「打趴Gemini」登頂榜首：跟前一代差在哪？為何幻覺更少了？

xAI 推出 Grok 4.1 與 Grok 4.1 Thinking，免費開放且宣稱大幅降低幻覺。

數位時代 ・ 1 小時前
《英雄聯盟》LCK大洗牌！轉會消息一次看，竟連KT亞軍下路都走人？

《英雄聯盟》LCK大洗牌！轉會消息一次看，竟連KT亞軍下路都走人？

《英雄聯盟》昨晚 17 日各職業隊伍合約陸續到期，以 Gumayusi 宣布離隊最讓人震驚，而今日 LCK 各隊陸續正式宣布消息，其中 T1 後補下路 Smash 也離隊，GEN.G 則是打野 Canyon 再見，今年拿下亞軍的 KT 沒想到下路雙人組也直接掰掰！

Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前

國際教育協會：大學今秋國際新生 同比減少17%

非營利組織「國際教育協會」(Institute of International Education)17日公布報告指出...

世界日報World Journal ・ 1 小時前

亞洲醫療科技創新論壇12月3日登場，一探8兆元資金創投大咖口袋名單

【財訊快報／記者何美如報導】亞洲規模最大醫療科技投資盛會——亞洲醫療科技創新論壇（MedTex 2025）預計12月3日將在台北登場，有來自歐美與以色列的6大國際創投機構，合計管理資產超過8兆台幣，還有10家在全球嶄露頭角的AI醫療新創，以「AI世代的醫療創新與全球投資布局」為題，與台灣展開最具前瞻性的對話，助力台灣資金及科研團隊與世界巨頭對接。台灣生醫科研能量強大，但市場規模小、臨床試驗量有限，技術落地及商業化的挑戰重重。想要升級，勢必要打國際盃，與全球頂級創投、產業領先者連結。但與國際接軌並非易事，今年邁入第八屆的MedTex擔起重任，為國內外搭起互動平台，期望助力找到關鍵合作夥伴。秉持多年來透過國家新創獎，對國內生醫新創趨勢掌握，以及對國際間資本流動、創新發展的長期關注，生策會與生策中心透過MedTex，讓台灣資金及科研團隊與世界巨頭對接，今年邀請來自歐美與以色列的6大國際創投機構，合計管理資產超過8兆台幣；還有10家在全球嶄露頭角的AI醫療新創，分享最具市場潛力的先進技術。以創投為例，丹麥藥廠諾和諾德母公司、全球最大生醫控股集團諾和控股（Novo Holdings），管理資產規

財訊快報 ・ 1 小時前
財劃法修惡卓榮泰「全面迎戰」 盧秀燕卻喊閣揆應「全面迎合」

財劃法修惡卓榮泰「全面迎戰」 盧秀燕卻喊閣揆應「全面迎合」

立法院上週五匆忙通過再修訂的財劃法，行政院長卓榮泰昨（17日）強硬地說「全面迎戰」；台中市長盧秀燕今喊話卓榮泰，不應說「全面迎戰」，中央財政全來自地方上繳稅收，長期肥中央、瘦地方，卓揆應「全面迎合」地方財政需求；她更稱讚這屆立法院及立委為地方建設講話，她要給予肯定及感謝。

自由時報 ・ 1 小時前