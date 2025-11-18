《ARC Raiders》沒入圍年度遊戲被疑黑箱？Shroud砲轟：又在操作獎項

知名實況主 Shroud 先前力挺撤離射擊遊戲《ARC Raiders》拿 TGA 2025 的「年度遊戲」（Game of the year），並且呼籲社群都應該投票給它，更直言不要讓《光與影：33號遠征隊》得獎，認為多人遊戲根本不被重視等引發爭議。然而 TGA 2025 入圍名單出爐後，Shroud 卻感到失望，批評該獎項根本黑箱作業。

Shroud 在實況中對《ARC Raiders》的落選表示失望。由於遊戲本身有使用 AI 語音合成，讓一些媒體打出低分，所以他認為，這款遊戲之所以沒有入圍，是因為：「世界還沒準備好接受遊戲中的 AI 元素」。同時，他也對《死亡擱淺2》和《咚奇剛蕉力全開》等遊戲的入圍感到不以為然，笑稱主辦人和特定遊戲製作人或大公之間有偏袒關係。

雖然《ARC Raiders》最終獲得了「最佳多人遊戲」的入圍，Shroud 仍堅持認為這又是一次被內定黑箱的 1 年。這也並非他第一次質疑遊戲大獎的公正性，去年他就曾因為《黑神話：悟空》沒有獲獎而發表過類似看法。

有趣的是，Shroud 最終表示他會將票投給任天堂的《咚奇剛蕉力全開》，還順便吐槽該遊戲根本沒有多少人玩，揚言如果該作最終獲獎，將會讓 TGA 的公信力蕩然無存。當然他也承諾不管是誰得獎，自己都會親自去玩玩看。