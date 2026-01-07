《Arc Raiders》為何捨棄免費遊玩模式？創辦人：受《絕地戰兵2》啟發

由 Embark Studios 推出的撤離射擊遊戲《ARC Raiders》，從去年推出以來，不只是在幾個月內售出數百萬套，更在假期期間維持了龐大的玩家基數，至今仍然霸榜 Steam 前幾名，更是買斷制遊戲第一名。而這款多人射擊遊戲最初在計畫是採取免費遊玩模式，但在 2024 年底，開發團隊決定轉向傳統的付費買斷制，將價格定為 40 美元。

穩定的線上人數與銷量，不走免費是相當正確的決定。（圖源：ARC Raiders）

Embark 創辦人 Patrick Söderlund 在近期接受 GamesBeat 訪問時分享，這項商業模式的轉變是受到了《絕地戰兵2》（Helldivers 2）等付費多人遊戲成功的啟發。Söderlund 表示，團隊觀察市場後認為這是一個合適的定位，雖然遊戲本身沒有單人戰役模式，但他們希望定價不會成為玩家的負擔，而是想要讓玩家感受到這 40 美元花得「物超所值」。

《ARC Raiders》的成功也證明了多人射擊遊戲市場的風向正在改變，免費遊玩的光環逐漸消退，玩家開始願意花錢購買高品質的買斷制遊戲。當然，即便是買斷制，這類遊戲通常在買斷費用後，仍然會在遊戲中內建微交易系統。