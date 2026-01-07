《ARC Raiders》玩家太入迷喊救命，竟引來消防員鄰居差點破門而入只為確保安危

隨著遊戲的越做越逼真，許多時候如果沒看到真實的畫面，只聽到遊戲音效的話往往很容易造成誤會。例如國外近年來就出現許多次因為聽到《決勝時刻》、《戰地風雲》等槍戰遊戲的音效而讓鄰居誤報警的事情。而在去年年末由 Embark Studios 所推出的新撤離射擊遊戲《ARC Raiders》之前同樣也因為遊戲音效真的太逼真，而讓一位玩家在旅館玩遊戲時音效驚動巡邏的警方前來關心調查。現在這件事似乎又重演了，只是這一次是國外有位玩家的呼救聲真得太過逼真，結果讓隔壁住著的消防員心如如焚，差一點把門踹爛，破門而入。

(Credit:Embark Studios)

在《ARC Raiders》的遊戲設定中，玩家角色並不會因為生命值歸零就立刻死亡，而是會如同其他射擊遊戲，例如《PUBG》一樣進入傷重狀態，能夠在地上掙扎一下子，直到有人就元就能復活。而國外一位《ARC Raiders》玩家 Dreamthorp 日前就分享了他因為這個設定，所碰到的鄰居超暖行動。

Dreamthorp 表示，當時他當然不希望自己的角色就此陣亡，因此當時就在遊戲中大聲呼救「有人能幫我嗎？」，希望其他玩家能夠救援他。而這些求救的聲音似乎並沒有引起其他玩家的注意，反而引來了他熱心的鄰居。那名鄰居本身就是消防員，聽到 Dreamthorp 的呼救聲之後似乎就激起了他的使命感，馬上趕過來，並且也開始踹門，希望能夠盡快趕進房間看 Dreamthorp 的狀況。

Dreamthorp 回憶，當時他真的只覺得門差點就要被踹開了，而有些尷尬的是，他並不是屋主本人，當時只是在幫朋友顧房子。「當時就好像門後有爆炸一樣，我的心臟差點跳出來。但如果門真的有損壞，我會買一扇新的啦。」，而幸運的是，門沒有壞，Dreamthorp 也沒事，Dreamthorp 事後也特別在這位鄰居的家門口放了一箱啤酒，感謝鄰居的熱心。

而許多網友也都表示，其實那位鄰居大可以不這麼做，但他卻毫無遲疑地衝過來，就怕真的有什麼事情發生，真的太熱心了，「最合適的人做最對的工作！」，也有人盛讚，「真正的英雄！」、「鞋都沒穿就來了，他是蝙蝠俠？」，不過，也有網友笑說，「是不是代表你太大聲了！」