《ARC Raiders》玩家太和平！單排遇陌生人竟然不開槍，反而問：需要幫忙嗎？

由前《戰地風雲》系列開發者組成的 Embark Studios，最近推出科幻撤離（搜打撤）玩法的新作《ARC Raiders》，迅速爆紅引發討論，光是 Steam 就有超過 35 萬人同時在線遊玩。遊戲背景設定在充滿敵意 AI 機械的末日環境，玩家需收集資源並成功撤離，途中還會遇到其他玩家，進而展開大戰爭奪資源。原先大家都認為這將是一款玩家間互相掠奪、爾虞我詐的硬派生存遊戲，然而，遊戲上市後的社群風氣卻完全超乎眾人預料的「和平」。

單排比大家想像的還要和平。（圖源：ARC Raiders）

廣告 廣告

進入《ARC Raiders》的世界後，不少玩家都驚訝的發現，遊戲中很少有預想中的惡意偷襲或背叛，取而代之的是各種的溫馨互助。多數獨自遊玩的玩家表示，他們遇到的陌生人非但不會主動攻擊，還會在危急時刻伸出援手，共同對抗強大的 AI 機器人、分享戰利品，甚至互相掩護直到安全撤離，畢竟遊戲中可以多人一起撤離，不像大逃殺一樣只有 1 隊或 1 名勝利者的資格。

這種玩家自發性合作的風氣，讓本該是 PvPvE 的緊張氛圍，轉變為一場和樂融融的 PvE 冒險。更有玩家在 Reddit 上發文「單人社群是我玩遊戲以來遇過最棒的社群之一」表示：「我原本預期會是一場混戰。不是你死就是我活。人人為己。」引起大量共鳴，雖然還是有遇到一些人不說話就直接開槍，但大多數都非常友善，畢竟沒有人喜歡白白損失裝備。

大家都分享自己的經歷：「我到處問人任務物品在哪裡，他們甚至會帶我過去，好像我是找不到超市裡的雞蛋一樣」、「如果你是單排，每個人通常都很冷靜。但只要雙排或三排，大家都會變得嗜血」、「97% 的遊戲都很輕鬆。另外3%是背刺仔」、「很多人見面就是問『需要幫忙嗎？』真的太友善了」、「這發生在我身上太多次了。他們會從灌木叢中冒出來說『嘿，別開槍』，差點嚇死我」