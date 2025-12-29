《ARC Raiders》發售兩月熱度不減！玩家留存率高達90%穩坐撤離類射擊寶座

由 Embark Studios 開發的撤離射擊（搜打撤）遊戲《ARC Raiders》從今年 10 月底推出以來，展現了驚人的社群黏著度，成為 2025 年表現最亮眼的多人連線作品。根據第三方 SteamDB 數據顯示，該作在 11 月 16 日創下 481,966 人最高同時在線後，至今仍維持著非常高的熱度，仍然保留了最高時候的 90% 左右。

ARC Raiders 遊戲黏性極高。（圖源：ARC Raiders）

和一般多人遊戲發售後人數迅速下滑的趨勢不同，《ARC Raiders》目前每日最高人數仍然有最高時期約 90% 的玩家基數，即便是單日最低在線人數也都維持在 26 到 28 萬人。這在競爭激烈的射擊遊戲市場中，是非常難得的表現，甚至擊敗了同期的 FPS 大作《戰地風雲6》。

Steam 玩家線上人數非常穩定。（圖源：SteamDB）

《戰地風雲6》在發售後至今，Steam 上已經流失了超過 80% 的玩家；而另一款知名系列續作《決勝時刻：黑色行動7》表現更慘，目前在線人數僅勉強維持在 5 萬人以下。反觀《ARC Raiders》不只是銷量突破 700 萬套，更在 TGA 2025 遊戲大獎中力壓群雄，奪下「最佳多人遊戲」的殊榮。