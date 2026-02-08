《ARC Raiders》超賺錢！開發商確認2款新作正在製作中

Embark Studios 繼推出第一人稱射擊遊戲《THE FINALS》，以及最近表現亮眼的撤離射擊遊戲《ARC Raiders》後，執行長 Patrick Söderlund 最近證實，該工作室目前正著手開發 2 款全新的遊戲作品。

遊戲爆紅至今 3 個多月，線上人數仍然穩定維持。（圖源：ARC Raiders）

根據外媒 IGN 的訪問，Patrick Söderlund 感謝了所有支持的玩家，提到這 2 款新作的主要歸功於《ARC Raiders》在財務上帶來的穩定。他解釋《ARC Raiders》不單純是一款成功的產品，更為工作室奠定了堅實的經濟基礎，讓他們有餘裕能夠同時投資並推進這 2 個新專案的研發工作，這對於工作室未來的長期發展非常的重要。

雖然目前關於這 2 款新作的具體細節尚未公開，但 Embark Studios 已經明確表示他們絕對不會止步於現有的成就。隨著《THE FINALS》持續營運以及《ARC Raiders》獲得玩家社群的關注，這 2 款處於開發階段的神祕新作肯定會成為該工作室未來的核心焦點。