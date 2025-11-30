《ARC Raiders》遊戲音效太逼真？玩家在旅館房間激戰竟被誤報「槍擊案」驚動警方調查
在上月月底由 Embark Studios 所打造的撤離射擊遊戲《ARC Raiders》正式推出後馬上收到了全球玩家的許多好評，直到目前為止在 Steam 上遊戲評價已經超過 13 萬則，也處於「極度好評」評價。不過，或許是《ARC Raiders》真的做得太真實了，國外一位玩家就分享，當時他帶著自己的 PS5 到汽車旅館休息，也馬上把自己的主機接到電視螢幕上開玩，沒想到玩著玩著門口就傳來敲門聲，一打開門竟然是當地警方前來關切。
綜合外媒報導，國外一位叫做 YoMopho 的玩家在 Reddit 論壇上分享他玩《ARC Raiders》碰到的離奇經歷，當時他帶著自己的 PS5 到一間汽車旅館休息，一進房間之後就把主機接上電視螢幕開玩，重新回到《ARC Raiders》的遊戲世界中。
沒想到，正當他已經掠奪到遊戲物資，準備逃離其他玩家的追捕努力成功撤離時，他與隊友一起在戰鬥中獲勝之後，自己的房門就傳來了敲門聲，然後他打開門之後就看到了當地警察站在門外。警方表示，他們當時是在附近進行巡檢，然後就接獲有人報案稱 YoMopho 的房間中有人遭到槍擊，因此才來調查。
YoMopho 回憶，這或許是因為他與隊友當時溝通說出「救命」、「我被擊中了！」等詞語，加上《ARC Raiders》的遊戲射擊音效做得太真實了，因此才會引發其他人的誤會而造就這起烏龍。而幸運的是，在看到 YoMopho 房間內的耳機與 PS5 主機後，警方相信了 YoMopho 的說法，讓這件事圓滿落幕。
不過讓人感到意外的是，許多其他網友也都紛紛分享了自己因為遊戲而被警方誤會的經歷，比方說就有人分享自己在玩《沉默之丘2》的 BOSS 戰時尖叫得太大聲而驚動鄰居報警，還有玩家因為要玩《Pokemon Go》出門抓寶，但行跡太過可疑而被鄰居誤報，讓警方前來調查。而幸運的是這些事情最後都變成小玩笑圓滿落幕了，並且從另一個角度看起來，或許這也代表著近年來的遊戲真的越來越逼真了，才會屢屢造成這些讓人會心一笑的誤解。
