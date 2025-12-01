《ARC Raiders》驚喜客串《南方四賤客》最新集數，開發商：播出前2天才收到通知

Embark Studios 開發的熱門撤離射擊遊戲《ARC Raiders》，最近達成了一項特別的文化里程碑，驚喜現身於美國長青知名動畫《南方四賤客》（South Park）的最新集數中。在第 28 季的「Turkey Trot」集數裡，角色 Tolkien Black 正全神貫注的玩，就 Eric Cartman（阿ㄆㄧㄚˇ）在旁邊和他說話，Tolkien 仍沉迷於遊戲中，只有簡單回答自己在玩《ARC Raiders》。

看來動畫團隊也有在觀看。（圖源：X@SouthPark）

這次的跨界合作來得非常突然。Embark Studios 的行銷主管 Ashley St. Germain 在 LinkedIn 上透露了幕後經過，表示這一切都發生在感恩節當週。她描述《南方四賤客》製作組在上週一才聯繫他們，詢問是否能讓劇中角色遊玩《ARC Raiders》，開發團隊於週二火速提供了遊戲畫面素材，結果週三該集動畫就正式播出了。這種「極限操作」的製作時程，讓團隊直到播出前一刻都還在趕工配合。

對於自家遊戲能在如此經典的動畫中登場，大家都相當興奮，Ashley St. Germain 也幽默的回應劇情內容，表示：「就像 Tolkien 一樣，我想我們很多人都沉迷《ARC Raiders》」

而這也不是第一次《南方四賤客》玩遊戲梗，在 2006 年《南方四賤客》第 10 季時就和當紅的《魔獸世界》合作過，阿ㄆㄧㄚˇ、屎蛋、凱子和阿尼 4 人，為了打敗遊戲中連暴雪都無法阻止的破壞者（被稱為沒有生活的練等狂魔），開始組隊瘋狂刷野豬練等。該集數更曾獲得過「黃金時段艾美獎」的「傑出動畫節目獎」，播出 19 年時間過去，依然是許多動畫迷心中的經典集數。