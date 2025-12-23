《ARC Raiders》Steam冬特首次八折！超夯撤離射擊史低價快入手

《ARC Raiders》是由 Embark Studios 開發與發行的多人撤離射擊冒險遊戲，背景設定在被神秘機械敵人 ARC 摧殘的致命未來地球。這款於 2025 年 10 月底推出的熱門作，在 Steam 冬季特賣中首次達到歷史最低價，現在 8 折優惠只要 NT$1,055 的價格即可入手（原價 NT$1,319），特賣將持續至 1 月 6 日。

超夯射擊遊戲史低價快衝！（圖源：ARC Raiders）

在《ARC Raiders》的玩法中，玩家化身「Raiders」，從地下社會「斯佩蘭薩」出發，在安全的工坊中製作、修復並升級裝備，然後登上機器橫行的地表進行高風險搜刮。遊戲支援單人或最多三人組隊，透過 PvPvE 機制面對 ARC 機器的攻擊與其他倖存者的競爭，探索多樣地圖、完成任務，並提取珍貴資源返回地下。玩家可升級生存力、行動力與適應力的技能樹，打造個人化的武器庫，包括槍枝與手榴彈等，體驗緊張刺激的撤離冒險。