《A.V.A戰地之王》聯動《SF Online》！推出「沙漠陣地」經典地圖與限定造型

樂意傳播旗下營運的經典FPS 射擊遊戲《A.V.A 戰地之王》今天（20）宣布與《Special Force Online》展開令人意想不到的世紀聯動，兩大傳奇 FPS 攜手帶來經典地圖與聯名槍枝的跨界交會，重燃所有特種菁英熱血！

（來源：樂意傳播官方提供）

沙漠陣地地圖介紹影片：

此次聯動的核心之一，是將《Special Force Online》相當具有代表性的爆破地圖「沙漠陣地」在《A.V.A 戰地之王》遊戲中進行高畫質全面重製。重製後的地圖同時在光影細節、材質上進行了精緻化升級，同時保留了「沙漠陣地」原始的地形佈局與戰場氛圍。對於曾於兩款遊戲身經百戰的老兵來說，能在《A.V.A 戰地之王》的戰場重溫「沙漠陣地」的殊死攻防，絕對是難以言喻的感動。





真正的驚喜，不僅於此！遊戲中還推出了合作限定「海軍陸戰隊馬雷克」造型，向《Special Force Online》的經典角色外觀致敬，另外，本次合作中還推出的聯名槍枝「M4A1 Special Force」、「AK-47 Special Force」和「PSG-1 Special Force」，並完整保留原版射擊及更換彈匣音效，當玩家使用聯名武器射擊時，耳邊響起的是當年「隔壁棚」熟悉又具有特色的槍聲，使得這場跨越遊戲界線的夢幻聯動更具情懷。



本次《A.V.A 戰地之王》與《Special Force Online》不只是一次結合，更是對老兵情懷的完美響應。官方表示：「希望這次的合作能為喜愛兩款作品的粉絲，帶來充滿回憶的感動與全新的樂趣。」同時，為慶祝此次改版上線，官方也推出各項福利活動，只要活動期間內有遊玩《Special Force Online》的玩家，即可在登入《A.V.A 戰地之王》後，前往官網兌換聯名限定道具「M67 Special Force」！



另外，遊玩「沙漠陣地」達指定場次，即可獲得對應區間獎勵，虛寶內容包含多種寶箱和「HK433 Predator 掠奪者」限定抽獎；其他活動還有「M14EBR Metal Raptor 金屬猛禽」、「AK-47 Steam Dragon 脈衝龍銀」、「FR-F2 Dragon Marine 海嘯龍吟」⋯⋯等更多獲得永久槍的機會，還請菁英們立即前往官方網站，查看更多活動詳情與完整改版內容。與戰友一齊回味當年、再次沉浸於「小心！手榴彈！」的激戰時光吧！



