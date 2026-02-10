《BAD GIRL》殺青懷秋感性 「有機會拍屬於自己的電影」

《BAD GIRL》近日舉辦殺青宴。（圖／曼尼娛樂提供）

記者許瑞麟報導／由《角頭》團隊打造的電影《BAD GIRL》近日殺青，殺青宴上曝光幕後工作照，只見飾演霸氣總裁的張懷秋脫掉上衣，露出結實身材及胸甲刺青，與女主角陳孟琪更是充滿粉紅泡泡。他在殺青宴上看完照片不捨又感動，直呼所有工作人員都非常辛苦，能夠一起完成一部作品覺得既榮幸又幸運。

張懷秋坦言：「我身邊很多朋友在演藝圈工作並不是很順遂，大家都有些辛苦，我有機會可以拍一部屬於自己的電影，非常幸運。我在拍攝沒有一天覺得這一切是理所當然，我非常努力去完成這部電影。」高捷大讚：「懷秋有些打鬥真的很辛苦，為了動作打戲，健身準備好久。」楊貴媚同樣肯定他的表現，「演技變得更內斂，他在現場算是滿安靜的，很沉浸在角色裡，他現在的演出不一樣了，很精彩。」

張懷秋與陳孟琪相處兩個月之後，越拍越有默契，他在殺青宴上確認有「親密戲」，感謝陳孟琪給予信任。陳孟琪在片中飾演乖乖牌學霸，為了愛情一頭栽進角頭世界，角色轉變大，她直呼：「大家都很辛苦，謝謝所有工作人員照顧我，陪我一起完成人生第一部女主角的電影。」

《BAD GIRL》用女性視角揭開角頭世界的神秘面紗。（圖／曼尼娛樂提供）

吳念軒有很多武打動作戲，他坦言穿上戲服後就融入角色，和大家一起創作學到很多，整個拍攝過程很開心，殺青反而有點難過，「我每天都很期待可以拍戲，真的一直在學習，懷秋好多點子，能跟他一起對戲是很幸福的事情，也讓我成長很多。」戲外他也把張懷秋當成大哥哥，讓演出更能自然投入角色之中。

王宣飾演「綠茶閨密」，她笑說：「我在《角頭》系列壓抑十年了，這次我有滿多不同的樣貌，穿著尺度大，心態也是大尺度。」她之前都演乖乖女，沒想到此次耍壞上癮，目前還走不出角色，「我想說，天啊！我怎麼這樣討人厭！我現在講話都要經過腦袋思考一下。」

