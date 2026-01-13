《BanG Dream!》2026年將推出新手遊「Our Notes」，MyGO與Ave Mujica確定切割引老粉絲不滿

武士道（Bushiroad）在昨日（12）舉辦的「新春大發表會 2026」中正式宣布，旗下知名音樂多媒體企劃《BanG Dream!》將於 2026 年內推出全新手機遊戲《BanG Dream! Our Notes》。根據官方釋出的規劃，未來兩款手遊將採取「分家」策略營運，引起許多玩家，尤其是中文圈的粉絲不滿。

新舊手遊切割，引起許多玩家不滿。

目前已經推出 9 年的老手遊《BanG Dream! 少女樂團派對》將保留 Poppin'Party、Roselia 等 7 組經典老團繼續營運；而因為動畫爆紅受矚目的新生代樂團「MyGO!!!!!」和「Ave Mujica」，以及虛擬樂團「夢限大みゅーたいぷ」，將連同兩組新發表的樂團「millsage」、「一家Dumb Rock!」共同移籍到新作《BanG Dream! Our Notes》中。 而「millsage」和「一家Dumb Rock!」也將在 3 月的「MyGO!!!!!×Ave Mujica 聯合演唱會“moment / memory”」上登場。

針對這次重大的營運調整，《BanG Dream!》總製作人帶來一封公開信向玩家致歉並解釋決策原因。他表示隨著企劃規模擴大，假如把所有樂團都塞入同一款遊戲中，將導致各樂團的劇情更新頻率降低，且難以維持故事描寫的密度。因此官方判斷擁有獨特世界觀的 MyGO 與 Ave Mujica 更適合在全新的舞台發展，才會決定將其拆分。未來 MyGO 在舊款手遊中將不再舉辦單獨的樂團活動，只會以角色身分在學校或音樂廳「RiNG」等地方進行跨團交流客串。

而這項「切割」新舊樂團的決策，隨即在社群，尤其是 MyGO 與 Ave Mujica 粉絲最多的中文玩家圈引起強烈反彈與不滿。大量玩家指出，舊手遊才剛推出 MyGO 的相關活動與限定卡池，吸引許多粉絲投入大量資源與金錢「課金」抽卡，如今官方卻宣布該團主力將轉移至新遊戲，讓玩家有種被當「韭菜」收割的感覺。此外，許多原本期待 Ave Mujica 能實裝進舊遊戲與前輩們互動的粉絲也大感失望，痛批官方這種強制分家的操作不只無視玩家付出的心血，更嚴重破壞了長期以來建立的遊戲體驗。