《BanG Dream! Ave Mujica》全新劇場版定名「prima aurora」，預計2026年秋季上映

去年 8 月，武士道（Bushiroad）就宣布旗下熱門的《BanG Dream!》的樂團「Ave Mujica」和「MyGO!!!!!」將推出 TV 動畫版續篇，以及「Ave Mujica」的劇場版企劃。而不久前，武士道也正式確定劇場版名稱為《BanG Dream! Ave Mujica prima aurora》，並定檔於 2026 年秋季在日本上映。

劇場版要來啦！會是哪個時間點呢？（圖源：バンドリ！ BanG Dream! 公式）

官方同步公開了前導視覺圖，畫面中呈現了關鍵角色豊川祥子仰望櫻花樹的場景，而電影官方網站也於同日正式上線。由於名稱的含義是「黎明之前」，這也很許多粉絲好奇劇場版發生的時間點。

本作延續了 2025 年 1 月播出的電視動畫劇情。《BanG Dream! Ave Mujica》故事聚焦於戴著面具的女子樂團「Ave Mujica」。雖然樂團在商業上獲得了成功，但發起人豊川祥子與成員之間，卻因是否該公開真實身分而產生劇烈衝突，並描寫了摘下面具後個別成員的煩惱。