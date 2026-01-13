《BanG Dream! Yume∞Mita》動畫確認2026年夏季開播！首波宣傳影片與視覺圖解禁

武士道高人氣的多媒體企劃《BanG Dream!》，旗下的虛擬樂團新系列動畫《BanG Dream! Yume∞Mita》（バンドリ！ ゆめ∞みた），官方正式宣佈將於 2026 年夏季開始播映。

新樂團動畫將在 2026 年夏季播出。（圖源：バンドリ！ BanG Dream! 公式）

隨著播出檔期的確定，官方也同步公開了動畫的首波宣傳影片，以及全新的主視覺圖和官方網站，讓粉絲們能搶先一窺新作世界觀。

廣告 廣告

本次動畫將聚焦於由 5 位成員組成的女子樂團「夢限大みゅーたいぷ」（夢限大MewType），成員包括主唱仲町阿拉蕾（仲町あられ）、吉他手宮永野乃花（宮永ののか）、吉他手峰月律、鍵盤手藤都子，以及負責 DJ 與 Mp 的千石由乃（千石ユノ）。並且和先前的預告視覺風格截然不同，本次公開的主視覺圖展現了全新的手繪風格，並配上了「守護好夢限大的世界吧！！」標語。

在製作團隊方面，本作由梅津朋美擔任導演，系列構成則由後藤みどり負責。動畫製作交由三次元（SANZIGEN）旗下的新品牌工作室「ニチカライン」操刀，音樂製作則由 PHYZ 擔綱。