《BeePro Cup》2025格鬥遊戲國際電競錦標賽11月21日開打，集結700名好手爭奪33萬元總獎金

繼2023年台灣在杭州亞運的電競格鬥遊戲《快打旋風》項目包辦銀銅亮眼成績；2024年Capcom Cup由台灣年輕玩家Uma（Kagami）在全球眾多《快打旋風 6》高手環伺下，以黑馬之姿突圍代表台灣奪下世界冠軍，緊接著ET也接連奪得EVO Japan、EVO《拳皇 XV》冠軍，展現台灣格鬥遊戲玩家年年奪牌的堅強實力。

BeePro Cup 2025 首日開戰，超過50位海外高手齊聚熱鬥，搶奪多項世界賽積分及超過33萬元獎金池（來源：BeePro Cup官方提供）

長年舉辦格鬥遊戲賽事深耕社群，且致力於突破年齡限制持續參賽的亞運銀牌格鬥遊戲電競選手GamerBee為培育年輕選手並且活絡台灣格鬥遊戲社群，年年堅持自辦BeePro Cup格鬥遊戲國際電競錦標賽。國際級高規格專業電競賽事及社群活動不僅是全台玩家一年一度共聚歡樂時光，更因為多項國際巡迴賽的積分資格認證吸引各國職業選手前來交流熱鬪。BeePro Cup舉辦願景期待孕育更多新星選手嶄露頭角，站上國際舞台一戰成名再現台灣之光。

BeePro Cup 2025賽事活動流程（來源：BeePro Cup官方提供）

今年BeePro Cup取得多項格鬥遊戲世界巡迴賽的積分資格認證，包含2026名古屋亞運電競賽事項目《鐵拳 8》為TEKKEN World Tour 2025 Challenger挑戰賽、和《魔法氣泡 eSports》Puyo Puyo Global Ranking Series全球積分賽，以及《聖騎士之戰 –奮戰-》、《碧藍幻想 Versus -RISING-》為ARC World Tour 2025-26 Gold+ 官方賽，匯集超過50位海外高手前來爭取賽事積分 – 選手在BeePro Cup奪下的成績，能直接影響全球排名以及世界賽決賽資格，九項賽事總獎金池超過新台幣33萬元，超過700位玩家參賽。GamerBee自2012年舉辦官方世界賽累計至今已經有來自海外20個國家的選手慕名而來。其他賽事項目還包括最熱門的《快打旋風 6》個人賽及團隊賽、《拳皇 XV》、《餓狼傳說 群狼之城》、《VR快打5 R.E.V.O World Stage》、《生死格鬥 6》，提供台灣玩家國際級賽事規格的聚會競賽場域，以及與國際知名傳說級職業電競選手同場較量的夢幻機會。

多項格鬥遊戲世界賽在台北BeePro Cup熱血開戰，獎金池超過33萬元超過50位海外高手來台激鬥（來源：BeePro Cup官方提供）

本屆賽事由TGIPA台灣遊戲產業振興會共同主辦，運動部和中華民國電子競技運動協會擔任指導單位，使用與世界最大格鬥遊戲電競賽事 Evolution Championship Series （EVO）相同規格賽事設備，以PlayStation 5 搭配 Sony INZONE電競螢幕及耳機助力參賽選手挑戰巔峰實力，並備有EVO賽事認證的Brook轉接器租借讓玩家不受限制穩定參加。

現場同時展出宇峻奧汀備受玩家期待、即將上市的《三國群英傳：格鬥版》；Lucky Charm TRPG跑團專門店帶大家用想像力一起踏入劍與魔法的冒險世界；會場內展出神人收藏的懷舊街機原版機台重溫在街角柑仔店看高手對招的回憶，更邀集多位知名同人創作家帶來格鬥遊戲相關創作作品；與會者憑入場票券還可免費領取日本拉麵名店五之神製作所提供的肉盤兌換券吃好吃飽；Red Bull也給所有參賽選手一對翅膀，帶來滿滿能量衝勁，讓電競以最親近生活的方式融入及呈現。

BeePro Cup 從台灣格鬥遊戲社群玩家自發舉辦的比賽，成長茁壯為獲得國際官方認可的格鬥遊戲盛會，也成為許多台灣玩家邁向世界舞台的重要起點，歡迎喜愛格鬥遊戲的玩家們齊聚BeePro Cup交流熱鬪，或在賽事直播一起見證台灣玩家的能量與熱血。

《BeePro Cup 2025 格鬥遊戲國際電競錦標賽》

活動時間 ：2025.11.21 - 11.23 AM10:00-PM22:00

活動地點：松山文創園區 多功能展演廳 & 創意空間

（地址- 台北市信義區光復南路133號，近捷運板南線「國父紀念館站」）

賽事實況：

www.twitch.tv/GamerBee ； www.twitch.tv/GamerBee2

www.twitch.tv/TWFighter ； www.youtube.com/@GamerBeeTW

更多相關資訊請參考活動官方網站：www.BeeProCup.com

本屆賽事雲集多位亞洲頂尖電競高手：

杭州亞運銅牌、2023 EVO Japan冠軍 – 五股石油王Oil King林立偉誓言守護地主榮耀

2025 EVO及2024、2025 EVO JAPAN《拳皇 XV》三冠王 – ET林家弘再現丰彩

2023 Capcom Cup卡普空盃奪冠即退休的UMA (Kagami) 重現江湖

甫於巴林亞洲青年運動會奪下電競銀牌的台灣電競新星 Hope 林俊希，也將出戰主場觀眾前

蟬聯兩屆Esports World Cup《鐵拳 8》冠軍Ulsan、EVO Japan冠軍Knee，韓國傳奇超強選手爭相來台奪取決賽資格

泰國冠軍選手Book 與日本、美國等各路好手也將來台踢館

BeePro Cup 堅持多年舉辦期為台灣玩家鋪墊揚名世界之路（來源：BeePro Cup官方提供）

各項賽事決賽將於11月22日晚上7時開始，及11月23日整日 (上午10時至晚上10時)進行，歡迎蒞臨感受格鬥遊戲的熱血並見證世界高手的對決。

－

