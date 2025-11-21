《BLEACH死神》手遊《BLEACH：刀鳴》正式上市，任務送300抽與SR角色

由《BLEACH 死神》全球正版授權動作手遊《BLEACH：刀鳴》歷經漫長等待，於今日在全球200多個國家和地區同步正式上線！此刻彙聚千萬死神代理人期待與熱愛，以錚錚刀鳴揭開決戰的序幕。

（來源：BLEACH：刀鳴官方提供）

1500萬預約達成！最高可獲得300抽

1500萬預約已達成，參與事前預約任務最高可得300抽！此前在《BLEACH：刀鳴》官網預約的死神代理人，還將獲得紀念頭像框、稀有核心刻印及SR角色集結邀請函等豐厚好禮！

（來源：BLEACH：刀鳴官方提供）

遊戲正式上線後，首個當期限定角色為黑崎一護·卍解，遊戲內限定卡池80抽保底不歪，必出當期限定。武器刻印池40抽定軌不歪，角色核心刻印可通過遊戲內副本活動、版本活動等多種途徑獲得。

廣告 廣告

另外還有“50抽必出”的新手折扣卡池活動，還可疊加8折抽卡優惠，即40抽可得SSR角色！同時還有一次“定向集結”活動卡池，該卡池的保底機制將直接產出您自選的角色，從而幫助大家更快地將心儀角色收入囊中

全球死神代理集結！虛群討伐活動正式開啟

在全球上線之際《BLEACH：刀鳴》特設全球集結活動，邀請死神代理人共同參與！

現世的危機已然降臨，大量虛群潛伏在空座町各地，各位死神代理人請以守護之名集結，一同討伐虛群，守護現世！活動最高可得召集令*10，請為身邊的夥伴戰鬥吧！

（來源：BLEACH：刀鳴官方提供）

刀鳴空降各地！強大靈壓“入侵”全球

《BLEACH：刀鳴》空降台北忠孝復興，全台推出戶外廣告，全台潮流熱點已佈滿《BLEACH：刀鳴》的能量！台北西門町、台中愛廣場、高雄捷運站等地，戶外廣告閃耀登場。快衝去鬧區，探索充滿斬魄刀與靈壓的台灣限定版景點吧！

限時撕海報活動 ：台北忠孝復興捷運站2號出口，等你來撕！參與互動，即刻抽取《BLEACH：刀鳴》限量角色海報，成為最強死神代理人！

活動時間 ：11/15 - 11/30

曝光地點：台北忠孝復興捷運2號出口

無法親臨現場的死神代理人也別難過，官方粉專將同步開啟打卡活動，請代理人一同前往參加！！

沉浸式劇情，誠意還原匠心巨作

由《BLEACH 死神》全球官方正版授權《BLEACH：刀鳴》製作委員會監製的旗艦新作，力求全方位重現經典，再現青春。重燃經典，重現極致詩意！沉浸式劇情，讓你身臨其境，在遊戲中重溫死神的世界。每一次刀鳴，每一次斬擊，每一段劇情，每一句名臺詞，傾注誠意與熱愛，只為致敬經典。

（來源：BLEACH：刀鳴官方提供）

拼刀玩法，爽快戰鬥體驗

與斬魄刀，並肩作戰！指尖所至刀光隨行。獨創拼刀玩法，為你帶來別樣極致戰鬥體驗，針對每把斬魄刀均獨立設計戰鬥回饋，讓每一刀都身臨戰場。極速攻防，勝敗只在毫釐之間，以求提升動作手遊爽快操作手感。

（來源：BLEACH：刀鳴官方提供）

零幀無縫切換連攜作戰

圍繞角色間的羈絆玩法，深度剖析角色間技能，巧妙搭配多元陣容，以智馭戰，實現高效輸出。零幀無縫切換連攜作戰，戰鬥體驗多維提升。在刀刃林立的戰場，攜熟悉的夥伴並肩作戰吧！

（來源：BLEACH：刀鳴官方提供）

以守護之名，集結經典角色

80抽保底必中目標，熟悉的夥伴，共同戰鬥的隊友，此刻與你相伴同行，共同為守護而戰！

《BLEACH：刀鳴》現已正式上線！全世界的死神代理人集結，緊握手中的斬魄刀，一同喊出“熱血的世界，用刀對話！”

（來源：BLEACH：刀鳴官方提供）

關於《BLEACH：刀鳴》的最新資訊，請參考遊戲的官方網站，以及臉書粉絲專頁、Discord 和 YouTube 頻道。

－

以上內容為廠商提供資料原文