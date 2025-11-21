《BLEACH死神》手遊《BLEACH：刀鳴》正式上市，任務送300抽與SR角色
由《BLEACH 死神》全球正版授權動作手遊《BLEACH：刀鳴》歷經漫長等待，於今日在全球200多個國家和地區同步正式上線！此刻彙聚千萬死神代理人期待與熱愛，以錚錚刀鳴揭開決戰的序幕。
1500萬預約達成！最高可獲得300抽
1500萬預約已達成，參與事前預約任務最高可得300抽！此前在《BLEACH：刀鳴》官網預約的死神代理人，還將獲得紀念頭像框、稀有核心刻印及SR角色集結邀請函等豐厚好禮！
遊戲正式上線後，首個當期限定角色為黑崎一護·卍解，遊戲內限定卡池80抽保底不歪，必出當期限定。武器刻印池40抽定軌不歪，角色核心刻印可通過遊戲內副本活動、版本活動等多種途徑獲得。
另外還有“50抽必出”的新手折扣卡池活動，還可疊加8折抽卡優惠，即40抽可得SSR角色！同時還有一次“定向集結”活動卡池，該卡池的保底機制將直接產出您自選的角色，從而幫助大家更快地將心儀角色收入囊中
全球死神代理集結！虛群討伐活動正式開啟
在全球上線之際《BLEACH：刀鳴》特設全球集結活動，邀請死神代理人共同參與！
現世的危機已然降臨，大量虛群潛伏在空座町各地，各位死神代理人請以守護之名集結，一同討伐虛群，守護現世！活動最高可得召集令*10，請為身邊的夥伴戰鬥吧！
刀鳴空降各地！強大靈壓“入侵”全球
《BLEACH：刀鳴》空降台北忠孝復興，全台推出戶外廣告，全台潮流熱點已佈滿《BLEACH：刀鳴》的能量！台北西門町、台中愛廣場、高雄捷運站等地，戶外廣告閃耀登場。快衝去鬧區，探索充滿斬魄刀與靈壓的台灣限定版景點吧！
限時撕海報活動：台北忠孝復興捷運站2號出口，等你來撕！參與互動，即刻抽取《BLEACH：刀鳴》限量角色海報，成為最強死神代理人！
活動時間：11/15 - 11/30
曝光地點：台北忠孝復興捷運2號出口
無法親臨現場的死神代理人也別難過，官方粉專將同步開啟打卡活動，請代理人一同前往參加！！
沉浸式劇情，誠意還原匠心巨作
由《BLEACH 死神》全球官方正版授權《BLEACH：刀鳴》製作委員會監製的旗艦新作，力求全方位重現經典，再現青春。重燃經典，重現極致詩意！沉浸式劇情，讓你身臨其境，在遊戲中重溫死神的世界。每一次刀鳴，每一次斬擊，每一段劇情，每一句名臺詞，傾注誠意與熱愛，只為致敬經典。
拼刀玩法，爽快戰鬥體驗
與斬魄刀，並肩作戰！指尖所至刀光隨行。獨創拼刀玩法，為你帶來別樣極致戰鬥體驗，針對每把斬魄刀均獨立設計戰鬥回饋，讓每一刀都身臨戰場。極速攻防，勝敗只在毫釐之間，以求提升動作手遊爽快操作手感。
零幀無縫切換連攜作戰
圍繞角色間的羈絆玩法，深度剖析角色間技能，巧妙搭配多元陣容，以智馭戰，實現高效輸出。零幀無縫切換連攜作戰，戰鬥體驗多維提升。在刀刃林立的戰場，攜熟悉的夥伴並肩作戰吧！
以守護之名，集結經典角色
80抽保底必中目標，熟悉的夥伴，共同戰鬥的隊友，此刻與你相伴同行，共同為守護而戰！
《BLEACH：刀鳴》現已正式上線！全世界的死神代理人集結，緊握手中的斬魄刀，一同喊出“熱血的世界，用刀對話！”
關於《BLEACH：刀鳴》的最新資訊，請參考遊戲的官方網站，以及臉書粉絲專頁、Discord 和 YouTube 頻道。
－
以上內容為廠商提供資料原文
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 11 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 8 小時前
中職／黃子鵬5年大約加盟雄鷹 桃猿連3年留不住人上演「全猿逃走中」
黃子鵬在21日正式和台鋼雄鷹簽下合約，以5年6600萬的大約正式加盟，成為雄鷹隊史首位加入的自由球員，這也代表桃猿連續3個賽季都留不住自由球員。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
台股崩近千點嚇股民！專家曝「還沒跌完」3步驟教你撿便宜股
台股今（21）日收盤重摔近千點（收盤下跌991.42點），創下史上第六大跌點！原本市場因 NVIDIA 亮眼財報而燃起的希望，一瞬間被澆熄。對此分析師直言，今天這波大跌其實「完全在預料之中」畢竟前一晚 NVIDIA 盤後跌了 3%，台股開盤勢必跟著遭殃；再加上美股四大指數通通壓在「季線下」，技術面早已示警，台股跌破季線只是早晚的事，且還有下探空間。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸客退訂潮！「池袋變空城」罕見景象曝 日網喊舒服：感謝高市早苗
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引發中國強烈不滿，北京自14日建議國人避免赴日旅遊，消息一出，中國航空公司、旅行社、郵輪行程陸續出現大規模退訂潮，機票、住宿乃至郵輪靠港行程紛紛取消，有日本網友PO出池袋街景，直呼中國人消失後「清爽多了」、「謝謝高市」。太報 ・ 22 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 11 小時前