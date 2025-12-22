《BLEACH死神》新手遊《BLEACH Mirrors High》公開！久保帶人露臉拍片、親自參與企劃

萬代南夢宮娛樂（Bandai Namco Entertainment）正式宣布啟動《BLEACH 死神》的全新手機遊戲企劃，定名為《BLEACH Mirrors High》，目前預計會在 2026 年夏季公開更多消息。而隨著企劃解禁，官方網站已經正式上線，並同步釋出了首波前導視覺圖與宣傳影片。

作者本人親自參與的新作！（圖源：BLEACH Mirrors High）

本次新作的最大亮點，在於漫畫原作者久保帶人老師的親自參與。久保老師不只罕見的通過特別影片露面傳達訊息，更透露自己從企劃初期的啟動會議便全程參與，親自負責遊戲標題命名、劇本架構以及角色概念設計等核心內容。他表示在製作過程中相當興奮，甚至繪製了超出官方原先需求數量的角色設計圖，而遊戲 LOGO 設計也由他親手操刀，力求呈現出簡潔且具強烈個人風格的視覺印象。

除了美術與劇本，久保帶人老師也親臨聲優選角與錄音現場監修，確保角色的聲音演出能完美符合原作意象。據官方資訊指出，本作的故事將與原作漫畫的主要劇情線有所關聯。目前《BLEACH Mirrors High》正處於開發階段，詳細的遊戲玩法與系統資訊將於日後陸續公開，粉絲可持續關注官方社群以獲取第一手消息。