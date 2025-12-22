《BLEACH 死神 千年血戰篇》最終章「禍進譚」2026年7月開播！前導預告與主視覺圖解禁

由日本漫畫家久保帶人創作，2001 年連載到 2016 年的超人氣漫畫作品《BLEACH 死神》，改編動畫《BLEACH 死神 千年血戰篇》，官方宣佈最終章第 4 季「禍進譚」預定於 2026 年 7 月正式開播。

死神也將進入最終篇章。（圖源：【公式】TVアニメ『BLEACH』）

官方同步釋出了充滿張力的前導預告片以及最新主視覺圖，宣告這部描寫死神與滅卻師跨越千年恩怨的史詩鉅作，即將迎來最後的高潮與終結。主視覺圖中，搭配了「獻給那些曾經被稱為旅禍的人們」的宣傳標語，描繪了主角黑崎一護等人準備迎接最後戰役的身影。

在最終章「禍進譚」的劇情中，一護將在得知摯友石田雨龍的真意後與其重拾信任，2 人為了守護世界決意並肩作戰。面對力量已經超越「全知全能」的強敵友哈巴赫，這場賭上屍魂界、現世和虛圈三界存亡的壯烈戰爭終於邁向最終局面。

此外，為了紀念動畫系列即將邁向大結局，官方同時啟動了「TV ANIMATION 『BLEACH』 THE STORIES」的特別回顧企劃。此企劃將陸續公開由動畫製作團隊重新繪製、基於原作者久保帶人歷代插畫風格的全新視覺圖，首波已公開「死神代行篇」（代理死神篇）的一護形象。與此同時，官方 YouTube 頻道也將依序免費播出過往集數，並計畫釋出歷代片頭片尾曲、主演聲優群的座談會訪談影片...等內容，帶著粉絲一同回顧《BLEACH 死神》動畫長達 20 年的軌跡。