《Code Violet》曾嗆拒絕上PC擔心「色情模組」，新預告卻推「性感高衩裝」

標榜致敬經典名作《恐龍危機》（Dino Crisis）的動作遊戲《Code Violet》，開發商 TeamKill Media 在今年 1 月曾表示為了防止 PC 玩家修改模組（Mod）製作色情或粗俗內容，破壞角色原本的形象，因此堅持遊戲讓由 PS5 主機平台獨佔，拒絕登陸 PC。當時此番言論不只引發玩家熱議，甚至連《惡靈古堡》知名製作人神谷英樹都曾公開質疑該作自稱「精神續作」的合理性。讓人沒想到的是，即將在 2026 年 1 月發售的《Code Violet》，卻沒想到造型部分全都是自打臉的「性感服裝」。

因為模組立場而引發爭議。（圖源：TeamKill Media）

廣告 廣告

《Code Violet》官方最近的商業操作和先前的聲明產生劇烈的衝突。雖然開發團隊聲稱要杜絕色情模組，但最新宣傳影片中卻展示了多套「性感服裝」，各種開高衩、低胸等布料較少的設計，鏡頭更是刻意的拍攝重點。而這種自打嘴巴、被視為雙重標準的行為立刻引爆玩家嘲諷，直言官方根本不是為了維護角色形象，只是想壟斷販售性感內容的權利，甚至被認為是故意使用炎上行銷的策略。

面對排山倒海的批評聲浪，開發商隨後在官方 X（推特）發文，聲稱團隊成員因為該內容遭到了嚴重的死亡威脅，並聲稱：「你們因為我們不想把遊戲移植到 PC 平台就威脅殺死我們？」，表明會報警進行相關調查。這場因公關操作失當引發的事件持續延燒，連知名實況主 Asmongold 都對此回應：「我是真心這樣說的。就這件事和你們對模組的奇怪立場，你們最該做的就是別說話，專心把遊戲做出來。 我可以向你們保證，你們越是解釋或回應，情況只會越糟。」