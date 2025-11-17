《CS2》玩家收藏貼紙遭駭客盜竊！Valve緊急介入挽回30萬美元損失

《CS2》（Counter-Strike 2，絕對武力2）今年 10 月雖然因為 Valve 官方更新，造成飾品價格一度蒸發 20 多億美元，但整個交易市場的規模卻仍然在短短 2 週內回溫，重新爬上 51 億美元。而近日，一名《CS2》玩家的 Steam 帳號遭到駭客入侵，被盜走了價值 30 萬美元的遊戲內貼紙，最終是 Valve 官方人員介入，才追回這些貼紙。

貼紙是整款遊戲最貴的東西之一，並且多數已經絕版。（圖源：Counter Strike 2 編輯合成）

受害玩家名為「Hawkeye」，其 Steam 帳號內收藏多年的全套 Katowice 2014 Major 貼紙全部遭到盜竊，總價值高達 30 萬美元（約新台幣 900 萬元）。他透露駭客在拿到他帳號的控制權後，向他進行勒索，威脅假如不支付贖金，就會銷毀這些虛擬資產。讓 Hawkeye 緊張的在個人 X（推特）上發文求助，希望可以聯繫到 Steam 客服或是 Valve 官方人員。

然而或許是駭客看到他求助，或是遲遲沒有等到贖金。駭客直接把這些高價值的貼紙貼在一把預設的 Negev 機槍上並進行了刮除。在遊戲機制中，貼紙可以貼在槍上作為裝飾，而通常高價貼紙因為收藏性的關係（戰隊比賽獲勝、退役選手...等，都會導致漲價），並不會有人使用，即便使用也是貼在一些同樣稀有的高價槍枝造型上。另外一點就是「刮除」，玩家可以把槍枝上的貼紙按照不同程度刮掉，但這過程是永久且不可逆的，完全刮除後貼紙也會永遠消失。

這些貼紙從 2014 年發行以來，價值水漲船高，原本 1 張只要幾美元的價格，如今光是其中 1 張 Titan 的彩光貼紙，其市場價格就超過 7 萬美元（約新台幣 210 萬），所以整套收藏品的失竊，甚至被惡意刮除，對該玩家來說無疑是巨大的打擊。

在事件看似無法挽回之際，Valve 官方團隊罕見的介入處理。他們在看到玩家的求助後，迅速採取行動，不只是協助玩家取回了帳號的控制權，幫所有被惡意使用和刮除的貼紙全部都恢復到原始狀態，成功挽回了玩家的重大損失。事後 Hawkeye 表示，這次事件為 Steam 客服的疏忽，由於客服沒有按照正常流程處理，導致 Hawkeye 的帳號被其他人恢復成功，才讓駭客有機可乘。