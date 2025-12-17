《CS2》長期霸榜Steam不是因為好玩？遊戲創辦人：玩家是為了造型和開箱
經典射擊遊戲《CS》（Counter-Strike，絕對武力）問世至今超過 25 年，其續作《CS2》依然穩居 Steam 平台最多玩家和全球暢銷遊戲寶座。不過最近遊戲的共同創辦人之一 Minh Le（Gooseman），在訪談中對《CS2》的熱門現象提出了非常直白的見解。
根據外媒 GamesRadar + 報導，Minh Le 認為即便放到今天，反恐題材仍然是非常吸引人的主題，但最新的《CS2》之所以能維持如此龐大的同時在線人數，Minh Le 提到並不是單純的因為遊戲性，很大一部分原因是玩家為了收集造型之類的東西。
另一方面，Minh Le 更提到《CS》系列發展到如今龐大的電競賽事規模，完全是巧合。他提到當年《CS》更新到 Beta 5 版時，有一個電競聯賽找到了他們，希望能調整《CS》讓它更適合競技。但當時他們開發《CS》太忙，完全沒有時間去注意這點，也沒有想要把《CS》做成電競遊戲。
