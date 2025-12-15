《eFootball》電競世界盃冠軍出爐！創紀錄90國參賽，總人數破1651萬

KONAMI 宣布，以eFootball作為競賽遊戲，12月10日至13日於沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行的「FIFAe World Cup 2025」全球電競世界盃中，分別由行動遊戲組Mobile Division的JXMKT ，以及主機遊戲組Console Division的 Ostrybuch 、Zilo 在賽事中脫穎而出奪得冠軍。

FIFAe World Cup 2025是由Konami Digital Entertainment Co., Ltd.與Fédération Internationale de Football Association (FIFA) 共同主辦的官方電競賽事。今年共有創紀錄的90個國家與地區參加資格賽，累計總人數達1,651萬人。從各個組別中選出的12位國家代表，爭奪世界冠軍的最高榮耀。

廣告 廣告

（來源：Konami官方提供）

（來源：Konami官方提供）

在行動遊戲組Mobile Division的決賽中，代表泰國的JXMKT在歷經激烈對戰後擊敗巴西選手奪得冠軍。JXMKT在賽後受訪時表示：「我感到非常自豪，並且想感謝我的教練。沒有他，我不可能成為冠軍。我也要感謝我的團隊，以及泰國的支持。夢想成真了。」。

（來源：Konami官方提供）

（來源：Konami官方提供）

（來源：Konami官方提供）

（來源：Konami官方提供）

主機遊戲組Console Division的決賽採兩回合制，最終由代表波蘭的Ostrybuch 、Zilo 橫掃義大利選手拿下勝利成為世界冠軍。高舉冠軍獎盃的 Zilo興奮的表示：「這對我來說非常特別，尤其是我能和我的兄弟一起站在這裡。

（來源：Konami官方提供）

（來源：Konami官方提供）

（來源：Konami官方提供）

（來源：Konami官方提供）

我真的為我們感到驕傲。」 而Ostrybuch則表示「我們證明了自己是最棒的，我們打得太精彩了。

我配得上這份榮譽，但如果沒有大家，我做不到。」​

各組別決賽的精彩對戰，請觀賞以下存檔影片：

Mobile: https://www.youtube.com/watch?v=yQC99d8lxss

Console: https://www.youtube.com/watch?v=BAEoA5Zncwk

此外，FIFAe World Cup 2026的資格賽預定從2026年2月起在eFootball遊戲內舉行。與其他玩家對戰，爭奪國家代表資格，踏上世界舞台。

－

以上內容為廠商提供資料原文