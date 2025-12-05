《Fate/strange Fake》主題餐廳12月12日台北高雄登場！餐點、特典與周邊搶先看

歷經2023年特別篇動畫後整整2年期待，最受矚目的全新動畫《Fate/strange Fake》即將在2026年1月播出！動漫主題餐廳MyAnime Cafe搶先於12/12～2026/1/15，在台北三創店及高雄夢時代店盛大推出主題Café，期間將有主題店裝、餐飲以及特典，還有《Fate/strange Fake》日版周邊可選購。同時於台中LaLaport的café stand推出飲料外帶服務，北中南三地展開，讓台灣「Fate」粉絲感受與動畫同步連線的愉悅！

（來源：曼迪傳播官方提供）

《Fate/strange Fake》中，不論各陣營或人物都擁有讓人印象深刻的強烈特色，主題餐飲設定更以此進行企劃，推出主餐、聖代、甜點及飲料，點餐均贈送café特製特典，主餐及聖代贈送銀箔紀念卡，甜點贈送英靈三本柱特製Q版角色卡，飲料則贈送隨機杯墊。

享用主餐即贈銀箔寫真卡（來源：曼迪傳播官方提供）

品嚐聖代贈送銀箔寫真卡（來源：曼迪傳播官方提供）

指定甜點贈送特製Q版角色卡（來源：曼迪傳播官方提供）

內用或外帶飲品即贈隨款角色杯墊（來源：曼迪傳播官方提供）

主題活動期間，每位來店消費者均可參加滿額活動，全店當日單筆消費滿額800元，前期12/12~12/28可獲得隨機寫真卡1張，後期12/29~2026/1/15可獲得以動畫主視覺設計的A3海報1張，特典均為數量有限送完為止，想要收藏的粉絲動作要快！在台北跟高雄兩店，還能購入由日本aniplex推出的周邊商品哦！更多主題相關資訊敬請關注MyAnime Café粉絲專頁，台北店及高雄店用餐前請先上網訂位。

前期滿額禮：寫真卡(7款隨機)（來源：曼迪傳播官方提供）

後期滿額禮：A3海報（來源：曼迪傳播官方提供）

※滿額活動僅限台北店及高雄店進行。

【周邊商品】※ 日版新品僅台北店及高雄店販售

日版T-Shirt（來源：曼迪傳播官方提供）

日版收納包（來源：曼迪傳播官方提供）

日版壓克力鑰匙圈（來源：曼迪傳播官方提供）

【Fate/strange Fake x MyAnime Café】

台北店： 三創生活園區 (台北市中正區市民大道三段2號7樓)

高雄店： 統一時代百貨高雄店 (高雄市前鎮區中華五路789號B1)

台中café stand：Mitsui Shopping Park LaLaport 台中 (台中市東區進德路600號3樓)

＊營業時間以各百貨公佈為準

