《FF11》敵人無限復活BUG，官方祭出「GM親自下場處決」暴力解法引熱議

Square Enix 旗下的長壽 MMORPG《FF11》（Final Fantasy XI）最近公告了一項伺服器異常，指出遊戲中發生了資料錯誤，導致原本在每月結算前被擊殺後不該重生的「惡名怪物」（Notorious Monsters, 擁有獨特名稱的菁英怪）出現了異常的無限復活狀況。沒想到解決方法，居然是直接派出 GM 現場巡邏。

GM 下凡處理世界 BUG。（圖源：FINAL FANTASY XI）

由於該區域的寶箱獎勵機制是根據全伺服器的怪物擊殺數來計算，這項 BUG 導致系統無法正確判斷哪些怪物已經被擊殺，假如不處理的話將會直接影響到下個月全體玩家獲得的戰利品。

為了修正這項數據錯誤，官方採取了一個極為罕見且充滿「人情味」的解決方案：派遣負責營運的遊戲管理員（GM）親自登入遊戲，巡迴各個伺服器「手動」擊殺這些怪物。根據官方公告，由於系統數據已被清除，無法單純通過後台指令分辨哪些怪物是異常重生，所以 GM 必須在特定時段內，逐一巡邏所有世界，並以手動的方式將所有相關怪物全部消滅，確保系統能正確判定牠們為「死亡」狀態。

這項「暴力解法」很快就在《FF11》社群間引起廣泛討論，許多資深玩家對於能親眼目睹 GM 下凡執行公務感到相當新奇。不少網友打趣的表示，比起冷冰冰的後台指令，這種由 GM 扮演「神」的角色親自下場修正世界的做法更有儀式感，彷彿是神明親自降臨肅清失控的魔物。