《FF14》台灣繁中版：新手這個任務必做！商城「300水晶禮包」推薦入手

《Final Fantasy 14》（FF14）繁體中文版 / 台服已經在 11 月 27 日正式開服，購買豪華版以上玩家可搶先兩週遊玩，這次想必有不少新手初次入坑，編輯推薦一個必做的任務與理由，同時，在《FF14》官網的水晶商城中，有一款 300 水晶禮包也推薦盡快入手，兩個都能大大幫助到新手前期升級加速！

想買女僕裝也是可以啦...（圖源：FF14）

冒險者支援套組

首先是禮包部分，前往官網的水晶商城，可以找到一個限時組合包「冒險者支援套組」，要價 300 水晶，由於購買豪華版以上的玩家就有至少 500 水晶可使用，可以無痛入手這個包。而推薦入手最大的理由就是裡面包含了一個「梅茵菲娜耳墜」，可以讓玩家經驗 +30% 一路用到 80 級，大大加速升級體驗，這在國際服當初得預購資料片才能獲得，目前已經絕版！而其餘的幻想藥（更改種族/外觀等）、傳送網使用券*99 也都相當實用，只要 300 水晶可以說相當划算。

水晶不知道要買什麼的話，就買這包吧（圖源：FF14）

初學者學堂

再來是新手必做任務，玩家等級到達 15 級後，可以在主城內找這名 NPC「冒險者指導教官」接取初學者學堂任務。

找這位 NPC 接任務（圖源：FF14）

一共有七大關卡，裡面的教學對於本作的新手都算是很實用的觀念，讓你在與其他玩家一起打副本時比較不會手忙腳亂而出包。

這個任務除了有經驗之外，還會送你一套應該比你當下裝備數值強很多的初學者套裝，在完成最後的教學後，還會再送你一個「初學者指環」，能夠 +30% 經驗用到 30級，搭配冒險者支援套組，可以讓玩家在初期的升級速度飛快，建議盡快解掉！

送的裝備應該都會比你當下的裝備好很多（圖源：FF14）