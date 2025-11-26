《FF14》新手必看入坑攻略！12大常見問題一次搞懂：坐騎、每日任務、能不能單人玩？

經典 MMORPG《Final Fantasy XIV》（FF14）繁體中文版終於要在 11 月 27 日開啟不刪檔搶先體驗，購買豪華版、白金版、終極版的可以提早兩週時間開玩，一般版則要等到 12 月 10 日正式上市。這次想必會吸引許多台灣、香港等地的新手玩家入坑，編輯以下幫忙整理《FF14》新手上路的重點攻略，包含剛進入遊戲要做什麼、幾等才有坐騎、可以單人玩到底嗎⋯等等，讓你進入遊戲前能快速上手！

（圖源：FF14）

1. 剛進入遊戲，我該優先做什麼？

新手先做主線就對了！《FF14》的大部分功能，包含坐騎、倉庫、副本等都與主線進度相關，不要想在野外刷怪升級，效率非常低。

然後每 5 等會有一個職業任務，務必第一時間去解，會給你關鍵技能和裝備。

（圖源：FF14）

2. 幾等能去別的主城（海都、沙都、森都）？

解完 15 級主線任務後，劇情會讓你搭乘飛空艇，此時就可以自由前往各個主城。這邊也建議玩家可以把每 15 分鐘可使用的返回功能設在主城喔！

3. 幾等才有坐騎？坐騎什麼時候可以飛？

大約 20 級完成主線任務「「加入大國防聯軍」並解完後面的陸行鳥支線就能解鎖坐騎功能。而要飛的話，完成 2.0 的最終主線任務後會解鎖該區域的飛行，3.0 後則是要尋找地圖上的「風脈」並完成相關支線後解鎖。

（圖源：FF14）

4. 這遊戲可以跟朋友一起解主線嗎？要幾等才能一起組隊打副本？

可以跟朋友一起解主線，但除了要注意出生地之外，體驗比較會像是「兩人同行，但各自交作業」，你們可以一起組隊跑圖、一起打野怪（進度共享），但跟 NPC 對話與看劇情動畫還是得各自進行，無法由隊長一人代表完成。

一起組隊打副本則是要等到 15 級左右，主線會開啟第一個副本「沙斯塔夏溶洞」，這時就能一起排進副本合作了。

5. 新手裝備怎麼取得？

裝備的主要來源有：1. 主線任務、2. 副本掉落、3. 初心者學堂。基本上跟著主線就能拿到裝備，副本則是數值會好一點點，而重要的是初心者學堂接到後可以優先解，除了會送很帥的 15 級套裝外，還會送一個 30 級以下經驗值 +30% 的戒指，新手必裝！

（圖源：FF14）

6. 除了主線有沒有什麼「每日必做」事項？

基本上沒有什麼「不做就會落後別人」的每日任務，但如果想升級快一點，可以每天解「隨機任務」，每天的第一次完成會給不少經驗跟金幣。如果已經解鎖金碟遊樂場，也可以去玩仙人仙彩累積 MGP 來換坐騎和外觀。

7. 什麼時候可以切換成別的職業？幾等才能轉職進階職業？

當你原本職業完成 10 級職業任務後，就可以去職業工會接任務，只要更換手中的武器，職業就會自動切換。而要轉職成進階職業則是 30 等（並解完 20 等主線任務），完成該職業之前的所有任務後，就會出現轉職任務，完成後會獲得「靈魂水晶」，打開裝備欄換上去才會換成進階職業喔！

詳細的職業轉職條件，可以參考本篇介紹：《FF14》職業該怎麼選？21個職業上手難度、轉職條件、玩法特色整理

8. 包包滿了怎麼辦？倉庫在哪裡？

大約 17 等完成主線任務「拂曉血盟」後，就可以在各大城市的市場區雇用 2 名「雇員」，他們的作用就是倉庫，還能幫你拍賣、指定採集功能。

9. 什麼時候可以去金碟遊樂場玩？

玩家達到 15 等後，接取任務「前往遊樂場」就可以去囉。

（圖源：FF14）

10. 跨伺服器有哪些事不能做？

在《FF14》中可以在三大主城的大水晶傳到別人的伺服器逛街、買東西、打副本，但無法做下面的事：

召喚雇員：不能領錢、存東西或賣東西

交易板（拍賣場）：只能買，不能賣

不能成立或管理公會

不能買房子

不能寄信

不能加入通訊貝（玩家自創頻道）

不能使用莫古郵差

部分採集點：看不到傳說點

11. 加入公會有什麼好處？

加入後會有所謂的「公會 Buff」，包含討伐經驗值增加、傳送費優惠，對新手很有幫助。而如果公會有房子，也可以直接傳到公會的房子，比傳主城便宜，還能買個人房間，所以建議可以的話就趕快找一個公會參加吧！

12. 這遊戲可以完全單人玩嗎？

（圖源：FF14）

大約 90% 左右的劇情都可以單人完成，從 2.0 版本開始的 4 人副本都支援 NPC 幫打，不用怕雷到人也不用搶裝備，不過大部分的 8 人副本還是要跟玩家配對就是。